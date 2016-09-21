В Париж на цыпочках: Mercedes-Benz представил универсал All-Terrain

В некотором роде All-Terrain — это сенсация, хотя и ожидаемая: мерседесовцы обещали заполнить фактически все мыслимые и немыслимые рыночные ниши. Наконец-то, они взяли паузу от приевшихся паркетников и обратили свой взор на крайне интересную и сравнительно немногочисленную когорту приподнятых универсалов размерного класса E. Разумеется, главный удар «ешка» наносит по Audi A6 allroad quattro и свежей Volvo V90 Cross Country.

Вся серьезность намерений у All-Terrain на «лице» — радиаторная решетка с двумя поперечинами, украшенными «прострочкой» узких прорезей, выполнена в духе вседорожников Mercedes-Benz. Низ кузова по аналогии с конкурентами украшен пластиковым обвесом. Вообще, нынче сложно представить себе кросс-универсал без неокрашенных «доспехов», однако у All-Terrain они фактически условные и служат скорее для дифференциации от стандартного «сарая» — это вам не Volvo XC70 первой половины нулевых годов с грубоватым, подчеркнуто функциональным обвесом. Снаружи новинка — заправский боец, но оправдает ли она свое вседорожное название за пределами асфальта? В оснащение входит пневматическая подвеска, позволяющая варьировать высоту дорожного просвета. При ее стандартном положении клиренс автомобиля на 29 мм больше, чем у стандартного «сарая» E-класса. Из них 14 мм приходятся на другие колеса с шинами увеличенного внешнего диаметра. Кроме того, предусмотрен вседорожный режим с ограничением скорости в 35 км/ч, приподнимающий автомобиль еще на 20 мм. Тем не менее просветы у новинки все-таки меньше, чем у Audi A6 allroad quattro или у Volvo V90 Cross Country, у которой под днищем целых 210 мм.

All-Terrain дебютирует в формате E 220 d 4Matic со 194-сильным 2,0-литровым дизелем OM 654 из модульного семейства, выдающим 400 Нм при 1600–2800 об/мин. Будет и E 350 d 4Matic с 258-сильным дизелем объемом 3,0 л. Коробка передач — 9-ступенчатый автомат. До сотни такой универсал сможет разгоняться за 8 с и развивать до 232 км/ч. В дальнейшем палитра, очевидно, пополнится и другими силовыми агрегатами. Старт продаж, включая российские, — в первом квартале 2017 года.

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