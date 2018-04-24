Объединенный экзамен

Начальник ГИБДД генерал-майор полиции Михаил Черников предложил новый формат экзамена на водительские права. По его словам, анализ текущих реалий демонстрирует необходимость объединения двух экзаменов, которые будущий водитель сначала сдает на площадке (автодроме), а потом в городе.

«Мы готовим ряд изменений… Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — сказал Черников в интервью «Коммерсанту».

Суть нововведения заключается в том, что кандидат на получение прав должен продемонстрировать владения навыки вождения на площадке непосредственно на практике, то есть в условиях города. По мнению Черникова, инспектору нет смысла находиться на площадке, «когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен».

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность. Сейчас изменения обсуждаются с Министерством образования и науки. Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», — сообщил Черников.

Прописать адекватные нормативы

Начальник ГИБДД поднял давно существующую проблему, связанную с экзаменом на автодроме. Напомним, что начинающий водитель должен сдать нормативы по развороту в узком пространстве на 180 градусов, по парковке (бокс и параллельная парковка), а также показать умение начинать движение на эстакаде.

На автодроме созданы в целом тепличные условия, которые без сомнения позволяют при должном усердии и желании отработать данные упражнения в совершенстве, однако в городе ученик-отличник мгновенно теряется.

Самое сложное — это, конечно, парковка. На автодроме ученик или выпускник автошколы отсчитывает столбики и, если у него все хорошо с арифметикой и координацией, спокойно ставит машину в импровизированный бокс или вклинивается в ряды условных машин, стоящих параллельно проезжей части. Наезд на пластмассовые ограждения, по понятным причинам, запрещен, но отнюдь не смертелен.

В реальности никаких столбиков не бывает, и никакие арифметические знания водителю не помогают. Даже опытные автолюбители испытывают трудности с грамотной постановкой машины на парковку, совершая нередко по две-три микро-попытки.

Для облегчения этого процесса продвинутые автомобили оснащены камерами, позволяющими видеть мертвые зоны и окружающее пространство позади. Чтобы нормально припарковаться, не нарушив закон, хороши любые способы.

В этом контексте инициатива Черникова абсолютно правильная. Другой вопрос, как она будет выглядеть на практике. Имеющийся опыт взаимодействия общества и ГИБДД подсказывает нам, что инспектор-экзаменатор получит еще больший простор для манипуляций с оценкой качества вождения. К чему это может привести? Правильно, к росту суммы взятки за получение водительских прав.

Поэтому в поправках, которые готовит Черников, необходимо прописать строгие (но адекватные) временные нормативы на трогание с места на подъеме и на совершение парковки. Например, на имитацию упражнения на эстакаде в городе имеет смысл отвести 5-10 секунд (с момента начала активной работы со сцеплением), а на парковку задним ходом — порядка минуты с неограниченным количеством микро-попыток.

«Не обеспечивают подготовку»

Создание единого экзамена на получение водительских прав непременно приведет к изменению системы обучения и экзаменации в автошколах. Черников в интервью «Коммерсанту» выразил неудовлетворительное отношение к тому, как готовят будущих автомобилистов.

«Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки», — отметил начальник ГИБДД.

Однако Черников вкупе с инициативой единого экзамена почему-то не предложил способы улучшения системы обучения. Как неоднократно писала «Русская Планета», качество подготовки кандидатов в водители в подавляющем большинстве автошкол действительно оставляет желать лучшего. Чаще всего автошколы предлагают привить элементарные навыки вождения в городе за 12 часов занятий. И это якобы вполне достаточно!

Как ведут себя автошколы в ситуации, когда ученик после такой «классной» подготовки не может сдать даже внутренний экзамен? Предлагают купить дополнительные занятия. Дескать, тебе недоучке еще надо кататься и кататься, прежде чем снова записаться на экзамен. Потом, как правило, ученикам ставят экзамен по вождению «автоматом». Естественно, что выпускник типичной автошколы не в состоянии сдать экзамен в ГИБДД.

Но вместо увеличения минимального количества занятий и повышения квалифицированности кадрового состава автошколы настаивают на урезании прав новичков.

Так, в конце февраля 2017 года Союз автошкол Москвы посоветовал ГИБДД выдавать своим выпускникам временные права. То есть по логике крупных автошкол начинающие автолюбители, которых они же и выпустили, имеют низкий уровень подготовки. По этой причине следует ограничить их в возможности набирать высокую скорость, перевозить пассажиров и передвигаться в темное время суток.

Стоит отметить, что традиционным сторонником жестких требований к кандидатам на получение водительского удостоверения является упоминавшееся выше ГИБДД. Тот же Черников ставит неадекватную и совершенно невыполнимую задачу - «выпустить кандидатов в водители уже полностью подготовленными и интегрированными в поток движения», заявил глава ГИБДД в интервью изданию Коммерсант.

Комплексного решения проблемы качества подготовки начинающих автолюбителей по-прежнему никто не предлагает. ГИБДД стремится отгородиться забором из высоких требований, а автошколы пытаются снять с себя груз ответственности и одновременно максимизировать прибыль.

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