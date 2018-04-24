Объединенный экзамен
Объединенный экзамен

Как начальник ГИБДД рассчитывает бороться со слабым уровнем подготовки водителей-новичков

Начальник ГИБДД генерал-майор полиции Михаил Черников предложил новый формат экзамена на  водительские права. По его словам, анализ текущих реалий демонстрирует необходимость объединения двух экзаменов, которые будущий водитель сначала сдает на площадке (автодроме), а потом в городе.

«Мы готовим ряд изменений… Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — сказал Черников в интервью «Коммерсанту».

Суть нововведения заключается в том, что кандидат на получение прав должен продемонстрировать владения навыки вождения на площадке непосредственно на практике, то есть в условиях города. По мнению Черникова, инспектору нет смысла находиться на площадке, «когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен».

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность. Сейчас изменения обсуждаются с Министерством образования и науки. Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», — сообщил Черников.

Прописать адекватные нормативы

Начальник ГИБДД поднял давно существующую проблему, связанную с экзаменом на автодроме. Напомним, что начинающий водитель должен сдать нормативы по развороту в узком пространстве на 180 градусов, по парковке (бокс и параллельная парковка), а также показать умение начинать движение на эстакаде.

На автодроме созданы в целом тепличные условия, которые без сомнения позволяют при должном усердии и желании отработать данные упражнения в совершенстве, однако в городе ученик-отличник мгновенно теряется.

Самое сложное — это, конечно, парковка. На автодроме ученик или выпускник автошколы отсчитывает столбики и, если у него все хорошо с арифметикой и координацией, спокойно ставит машину в импровизированный бокс или вклинивается в ряды условных машин, стоящих параллельно проезжей части. Наезд на пластмассовые ограждения, по понятным причинам, запрещен, но отнюдь не смертелен.

В реальности никаких столбиков не бывает, и никакие арифметические знания водителю не помогают. Даже опытные автолюбители испытывают трудности с грамотной постановкой машины на парковку, совершая нередко по две-три микро-попытки.

Для облегчения этого процесса продвинутые автомобили оснащены камерами, позволяющими видеть мертвые зоны и окружающее пространство позади. Чтобы нормально припарковаться, не нарушив закон, хороши любые способы.

В этом контексте инициатива Черникова абсолютно правильная. Другой вопрос, как она будет выглядеть на практике. Имеющийся опыт взаимодействия общества и ГИБДД подсказывает нам, что инспектор-экзаменатор получит еще больший простор для манипуляций с оценкой качества вождения. К чему это может привести? Правильно, к росту суммы взятки за получение водительских прав.

Поэтому в поправках, которые готовит Черников, необходимо прописать строгие (но адекватные) временные нормативы на трогание с места на подъеме и на совершение парковки. Например, на имитацию упражнения на эстакаде в городе имеет смысл отвести 5-10 секунд (с момента начала активной работы со сцеплением), а на парковку задним ходом — порядка минуты с неограниченным количеством микро-попыток.

«Не обеспечивают подготовку»

Создание единого экзамена на получение водительских прав непременно приведет к изменению системы обучения и экзаменации в автошколах. Черников в интервью «Коммерсанту» выразил неудовлетворительное отношение к тому, как готовят будущих автомобилистов.

«Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки», — отметил начальник ГИБДД.

Однако Черников вкупе с инициативой единого экзамена почему-то не предложил способы улучшения системы обучения. Как неоднократно писала «Русская Планета», качество подготовки кандидатов в водители в подавляющем большинстве автошкол действительно оставляет желать лучшего. Чаще всего автошколы предлагают привить элементарные навыки вождения в городе за 12 часов занятий. И это якобы вполне достаточно!

Как ведут себя автошколы в ситуации, когда ученик после такой «классной» подготовки не может сдать даже внутренний экзамен? Предлагают купить дополнительные занятия. Дескать, тебе недоучке еще надо кататься и кататься, прежде чем снова записаться на экзамен. Потом, как правило, ученикам ставят экзамен по вождению «автоматом». Естественно, что выпускник типичной автошколы не в состоянии сдать экзамен в ГИБДД.

Но вместо увеличения минимального количества занятий и повышения квалифицированности кадрового состава автошколы настаивают на урезании прав новичков.

Так, в конце февраля 2017 года Союз автошкол Москвы посоветовал ГИБДД выдавать своим выпускникам временные права. То есть по логике крупных автошкол начинающие автолюбители, которых они же и выпустили, имеют низкий уровень подготовки. По этой причине следует ограничить их в возможности набирать высокую скорость, перевозить пассажиров и передвигаться в темное время суток.

Стоит отметить, что традиционным сторонником жестких требований к кандидатам на получение водительского удостоверения является упоминавшееся выше ГИБДД. Тот же Черников ставит неадекватную и совершенно невыполнимую задачу - «выпустить кандидатов в водители уже полностью подготовленными и интегрированными в поток движения», заявил глава ГИБДД в интервью изданию Коммерсант.

Комплексного решения проблемы качества подготовки начинающих автолюбителей по-прежнему никто не предлагает. ГИБДД стремится отгородиться забором из высоких требований, а автошколы пытаются снять с себя груз ответственности и одновременно максимизировать прибыль.

Теги:
С правом на собственный автомобиль и пробки Далее в рубрике С правом на собственный автомобиль и пробкиКак сдать экзамены в ГИБДД и получить карточку, которая откроет пешеходу дивный новый мир автомобилиста?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО