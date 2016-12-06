Обновленный Ford Kuga встал на конвейер завода в Елабуге

Компания Ford Sollers начала серийное производство по технологии полного цикла рестайлингового кроссовера Kuga.

Как и было намечено, завод Ford Sollers в Елабуге в декабре начал выпуск по технологии полного цикла обновленного кроссовера Ford Kuga. К запуску производства автомобиля на предприятии была проведена модернизация и внедрены новые технологии тестирования и контроля качества. На обновление мощностей в период с 2011 по 2016 год, включая подготовку к выпуску рестайлингового Ford Kuga, было потрачено около 1 млрд долларов.

Церемонию запуска модели посетил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, который отметил, что очень важно, чтобы «российские потребители получали именно такие автомобили, спроектированные для нашей страны, при этом доступные и надежные». На предприятии заявляют, что при запуске новых моделей стремятся локализовать не только компоненты, но и сырье, поэтому детали штамповки выпущены из российского металла, а детали экстерьера и интерьера — из местного пластика.

Среди нового оснащения у кроссовера появился ассистент движения по полосе, включающий систему предупреждения водителя об уходе с занимаемой полосы и систему удержания автомобиля в занимаемой полосе движения, cистема предупреждения при выезде с парковки и адаптивные биксеноновые фары. Улучшена система активной помощи при парковке: у нее появилась функция перпендикулярной парковки. Система автоматического торможения теперь работает на скорости до 50 км/ч, а в зимний пакет дополнительно вошли электрообогрев рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также обогрев форсунок стеклоомывателя.

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В Ford Kuga устанавливается обновленная мультимедиасистема с улучшенным 8-дюймовым сенсорным экраном и более мощным процессором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение автомобиля вошла и система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Продажи обновленного кроссовера еще не начались, цены пока неизвестны. Стоимость текущей модели начинается от 1 млн 379 тыс. рублей. Воспользовавшись программой скидок, автомобиль можно приобрести за 1 млн 119 тыс. рублей.

Новый Kuga будет доступен с моторами 1,5 л, мощностью 150 и 182 л.с., а также объемом 2,5 л, 150 л.с., который остается в гамме моторов специально для рынка России. Двигатели настроены на потребление бензина марки АИ-92. В нашей стране предлагают версии как с передним, так и с полным приводом, 6-ступенчатой МКП и 6-диапазонным автоматом.

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