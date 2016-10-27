Обновленная Skoda Octavia: не путать с E-классом

Инсайдеры не обманывали: помолодевшая Octavia действительно обрела передок с четырьмя гранеными фарами (отныне они — полностью светодиодные), которые ей, вероятно, долго будут припоминать за явное сходство с дорестайлинговым Mercedes-Benz E-класса. Впрочем, это далеко не единственное новшество.

Оговоримся сразу — линейка двигателей не изменилась. У Шкоды, как и раньше, пять бензиновых двигателей объемом 1,0–1,8 л и четыре турбодизеля — агрегаты «один и шесть» и 2,0-литровый мотор в нескольких вариантах мощности. Модернизированная спортверсия Octavia RS пока не представлена, но у нее, согласно неофициальным данным, будет 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 245 л.с. — на 15 «лошадей» больше, чем у версии RS230. Коробка передач механическая или преселективный робот DSG с двумя сцеплениями и шестью либо семью ступенями.

А наиболее значительный рывок автомобиль сделал в вопросах мультимедиа и вспомогательных систем. Так, появился новый развлекательный комплекс Columbus от кроссовера Kodiaq с 9,2-дюймовым монитором, сенсорными клавишами, возможностью подключения к интернету и слотом для SIM-карты. Три другие мультимедийные системы — Swing, Bolero и Amundsen — также новые.

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