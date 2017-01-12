Новый Renault Duster: уже весной!
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фото: "За Рулем"

Второе поколение бюджетного кроссовера может появиться заметно раньше, чем предполагалось.

Дебют «пыльника» второй генерации ожидался не раньше 2018 года, но автомобиль, согласно сведениям аналитического интернет-ресурса Just Auto, могут представить уже весной нынешнего года на Женевском мотор-шоу. В Renault-Nissan о сроках показа бюджетного кроссовера пока молчат.

По предварительным данным, новинка окажется заметно прогрессивнее хорошо известного современного Дастера. Она переедет с платформы B0 на модульное шасси CMF, на котором построены такие модели альянса, как Renault Espace, Scenic, Koleos, Kadjar, Megane, Talisman, а также Nissan X-Trail, его американский клон Rogue и Qashqai. Другим новшеством, также непосредственно влияющим на стоимость, станет удлиненная модификация. Кроме того, ожидается расширенный перечень оборудования.

Согласно предварительным данным, производство в Румынии, где автомобиль выпускается под маркой Dacia, начнется спустя полгода после мировой премьеры. В 2018-м сборку освоят в Бразилии, а к 2019 году кроссовер доберется и до Индии. Даже если Duster представят в Женеве, говорить о его скором появлении у нас не приходится. Автомобиль, скорее всего, подорожает, переплюнув по ценнику локализованный современный «пыльник» и сравнявшись с Каптюром. А ведь именно относительно умеренный прайс — один из главных факторов успеха Дастера на российском рынке.

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