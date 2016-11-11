Московские власти устроили медосмотр коммерческим перевозчикам

Проверка пройдет на всех маршрутах, где задействованы новые синие автобусы. Бригада специально оборудованного автомобиля будет состоять из врача-терапевта, кардиолога и невролога, которые оценят здоровье водителей, работающих на линии.

Водителям измерят давление, «продуют» на алкотестере и проведут общее обследование. Если найдут противопоказания, шофера тут же отстранят от управления автобусом.

Помимо этого медбригада совместно с представителями ГКУ «Организатор перевозок» проверит квалификацию медперсонала и оборудование кабинетов на автобазах перевозчиков, где проводятся ежедневные предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей маршруток. По словам Александра Парфенова, первого заместителя руководителя ГКУ «Организатор перевозок», дополнительная проверка компаний поможет оценить, насколько качественно проводится работа коммерческими перевозчиками по госконтракту.

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