Мошенники предлагают москвичам припарковаться со скидкой

В Москве мошенники предлагают автомобилистам скидку на оплату парковки и предлагают зарегистрироваться в новом приложении Parkowski. Не верить парковщикам, дары приносящим, настоятельно рекомендует Московский паркинг, напоминая, что является единственной официальной службой взимания платы за право оставить автомобиль на улицах столицы.



Всех, кто успел или только намерен воспользоваться услугами более дешевого паркинга, ГКУ «АМПП» предупреждает: штрафы неизбежны, оплата, произведенная с помощью Parkowski, засчитана не будет.



Новый «сервис» оплаты парковки привлек москвичей лояльной ценовой политикой, автомобилистам предлагается скидка в 40 процентов, что, учитывая подросшую со 2 декабря 2016 года стоимость до 200 рублей в час, стало веским аргументом в пользу «новичка» на рынке столичных стоянок. Parkowski объясняет скидки тем, что в личном кабинете пользователей ресурса будет присутствовать ненавязчивая реклама.



Руководство Московского паркинга обратилось в правоохранительные органы с требованием пресечь деятельность мошенников. Однако на данный момент сайт Parkowski все еще работает.



Как сообщалось ранее, до трех лет в Москве продлили сроки действия резидентных парковочных разрешений. При этом владелец места сможет выбрать, как удобнее платить – сразу за три года или за один, как было прежде. Нововведение позволит автовладельцу не собирать каждый год документы, чтобы продлить аренду парковки. Но сохранится возможность оплатить место на год вперед или же вносить деньги частями.

Источник: Безопасность

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