Mercedes-AMG E 63 от RevoZport: к черту старость
фото

фото "За рулем"

Суперседан на базе E-класса, будь то легендарный «волк» E500 W124 или пока еще сравнительно современный E 63 W212, — это все равно что тяжелая металлическая музыка. Будет жить вечно! А если за дело берутся тюнеры, суперкарам следует готовиться к капитуляции.

В самое ближайшее время Mercedes-AMG сорвет покрывало с новейшей «супер-ешки», вооруженной 4,0-литровой «битурбовосьмеркой». Тем не менее модель прошлого поколения еще долго будет наводить ужас силищей своего мотора V8 объемом 5,5 л. Как мы неоднократно убеждались — экстремальный седан представляет собой великолепную основу для тюнинга, что в очередной раз демонстрирует ателье RevoZport.

В отличие от программы доводки компании Posaidon, выжимающей из автомобиля 1020 «лошадей», апгрейд RevoZport, можно сказать, умеренный. Традиционно перезалит софт и модифицирована система впуска, а стандартный выхлопной тракт заменен на спортивный.

Стандартный суперседан выдает 557 и 585 л.с. в S-версии. Тем временем арсенал тюнингового силача подразумевает 635 «лошадей». В RevoZport умалчивают о динамике. Вряд ли апгрейд позволяет заметно опережать заводскую «эску», способную на пугающий рывок до 100 км/ч за 3,6 с. Полагаем, выигрыш составляет 0,1–0,2 с. В линейку новшеств входит также аэродинамический обвес, включающий в себя сплиттер, накладки на пороги, задний спойлер и псевдодиффузор.

читать полностью

Древняя Toyota: динозавр — мечта коллекционера Далее в рубрике Древняя Toyota: динозавр — мечта коллекционераПеред вами не просто допотопная двухдверная «япошка», а редчайшая модификация Toyota Soarer. Всего было выпущено полтысячи таких версий, и эта, выжившая, ждет нового хозяина.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО