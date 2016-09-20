Mercedes-AMG E 63 от RevoZport: к черту старость

В самое ближайшее время Mercedes-AMG сорвет покрывало с новейшей «супер-ешки», вооруженной 4,0-литровой «битурбовосьмеркой». Тем не менее модель прошлого поколения еще долго будет наводить ужас силищей своего мотора V8 объемом 5,5 л. Как мы неоднократно убеждались — экстремальный седан представляет собой великолепную основу для тюнинга, что в очередной раз демонстрирует ателье RevoZport.

В отличие от программы доводки компании Posaidon, выжимающей из автомобиля 1020 «лошадей», апгрейд RevoZport, можно сказать, умеренный. Традиционно перезалит софт и модифицирована система впуска, а стандартный выхлопной тракт заменен на спортивный.

Стандартный суперседан выдает 557 и 585 л.с. в S-версии. Тем временем арсенал тюнингового силача подразумевает 635 «лошадей». В RevoZport умалчивают о динамике. Вряд ли апгрейд позволяет заметно опережать заводскую «эску», способную на пугающий рывок до 100 км/ч за 3,6 с. Полагаем, выигрыш составляет 0,1–0,2 с. В линейку новшеств входит также аэродинамический обвес, включающий в себя сплиттер, накладки на пороги, задний спойлер и псевдодиффузор.

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