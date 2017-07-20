Летающий автомобиль к Олимпиаде 2020-го
Летающий автомобиль к Олимпиаде 2020-го

Toyota намерена выделить 50 млн. иен (440,5 тысяч долларов) стартапу Cartivator на создание летающего автомобиля Skydrive.

Крупнейшая автомобильная компания уже дала свое принципиальное согласие в поддержку проекта, который использует технологию создания беспилотников.

По словам разработчиков, при размерах 2,9 на 1,3 метра, их аппарат будет самой маленькой летающей машиной, оснащенной тремя колесами и четырьмя роторами. Поднять его в воздух планируется к токийской летней Олимпиаде 2020-го года.

Cartivator работают над Skydrive с 2012 года. Изначально ученые работали добровольно, но спустя некоторое время Toyota вложила в проект более 380 тысяч долларов. Разработчики уверяют, что автомобиль полетит со скоростью 100 км/ч, поднимаясь над землей на 10 метров.

Это далеко не первая попытка ученых по созданию летающих автомобилей и помимо Toyota, многие компании вкладываются в похожие технологии.

Один из первых в мире летающих автомобилей Transition был создан еще в 2009 году в США. Самолетомобиль, который сегодня уже поступил в свободную продажу, имеет свойства спортивного автомобиля и легкого лайнера и развивает максимальную скорость в воздухе 190 км/ч, работая на обычном неэтилированном бензине.

В Израиле предложили идею создания летающего автомобиля на жидком водороде. По оценкам разработчиков, максимальная скорость аппарата будет достигать до 100 километров в час в режиме полета и до 150 - в режиме передвижения.

Летающий автомобиль тестируют и немецкие конструкторы. Идея разработки в том, чтобы построить большой складной квадрокоптер на электричестве, который сможет перемещаться по дорогам общего пользования и ровно также просто летать.

Чудо-машина развивает скорость до 160 км/ч, а при необходимости, выпустив крылья, превращается в самолет и летит со скоростью до 200 км/ч.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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