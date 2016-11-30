Кросс-вирус и торжество технологий: Ford представил новый хэтчбек Fiesta

Фордовцы обещали — фордовцы сделали. На специальном мероприятии в Кельне компания Ford сорвала покрывало с субкомпактной Fiesta следующего, седьмого поколения. Автомобиль пришел на смену линейке, которая стояла на страже интересов марки в субкомпактном сегменте с 2008 года и за этот период небезуспешно конкурировала с грандами размерного класса B. К примеру, в 2015 году в Старом Свете было продано 313 610 экземпляров хэтчбека. По итогам трех кварталов нынешнего года Fiesta занимает вторую строчку в сегменте после Volkswagen Polo.

Новинка представлена в разных версиях: приспортивленной ST-Line, стильной Titanium, роскошной Vignale и даже в формате псевдокроссовера Active. На технические подробности фордовцы скупы. Автомобиль стал крупнее, сохранил узнаваемость, но выглядит заметно повзрослевшим. Наиболее значительные перемены произошли в интерьере. Вместо своеобразной и достаточно спорной отлого установленной передней панели — лаконичное торпедо, ненавязчиво напоминающее таковое у Alfa Romeo Giulia. Жаль только, и здесь нашлось место для вездесущего «планшета» мультимедийной системы (у новинки он диагональю 8 дюймов). В оснащение войдет информационно-развлекательный комплекс SYNC 3 и акустическая система B&O Play Sound System — субкомпактный автомобиль получит его первым из линейки Ford. Силен хэтчбек и обилием систем активной безопасности: в его арсенале функция автоматического торможения, распознающая также пешеходов, автопарковщик с возможностью перпендикулярной парковки, мониторинг слепых зон, система удержания автомобиля в полосе движения и активный круиз-контроль.

С двигателями расклад следующий. Fiesta получит 1,1-литровый трехцилиндровый мотор в качестве базового, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. Следом идет наддувный «трехкотловый» EcoBoost объемом 1,0 л в вариантах мощности 100, 125 и 140 л.с., который первым в мире среди двигателей данного типа имеет функцию отключения одного цилиндра на малых нагрузках (данная модификация агрегата появится в 2018 году), а также 1,5-литровый турбодизель, выдающий до 120 «лошадей».

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