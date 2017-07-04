Когда малыш подрос...

Итак свершилось: правительство разрешило перевозку детей 7-11 лет на заднем сидении автомобиля без использования удерживающих детских кресел. При этом подчеркивается, что ребенок должен быть пристегнут стандартными ремнями безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дети младше семи лет в обязательном порядке перевозятся в детском удерживающем устройстве, выбранном в зависимости от веса и роста ребенка. Запрещено использование детских автомобильных кресел без автомобильных ремней безопасности. На переднем сиденье ребенок до 12 лет в обязательном порядке перевозится только в автомобильном кресле.

«Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, в соответствии с которыми перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием и (или) с использованием детских удерживающих устройств», — говорится в справке к постановлению размещенном на официальном портале правительства РФ.

Первым же с этой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев еще в январе прошлого года. Тогда он предложил внести поправки предусматривающее изменение принципа использования удерживающих устройств (детских кресел) при перевозке в транспортном средстве несовершеннолетних. Но тогда предложение касалось привязки к росту и весу – без привязки к возрасту.

Тот факт, что идеей воспользовались в Правительстве не смутил депутата. По его мнение, главное, чтобы она пошла на пользу российским гражданам: «Безопасность россиян – это приоритет для ЛДПР. Тем более, когда речь идет о жизни и здоровье наших маленьких гражданах – будущем нашей страны», - подчеркнул Иван Сухарев.

В отличие от России, где обязанность использования детского кресла устанавливается с учетом возраста, в других странах, в том числе и Евросоюза, уже детализировали правила до учета веса и роста юного пассажира.

Например, в Австрии, Польше, Словении, Словакии, Португалии, Чехии ребенка до 12 лет не обязательно перевозить в детском кресле, если его рост 150 см и выше. В Голландии ребенок до 18 лет должен перевозиться в детском кресле, если его рост меньше 135 см. Аналогичное правило действует в Швеции, где ребенок до 15 лет ростом ниже 135 см должен перевозиться с использованием специального устройства.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что сегодняшние правила перевозки детей, действующие в России, превратились в формальность и нуждаются в большей детализации.

«Предлагаемая инициатива логична. Сегодня многие дети уже в 10–11 лет едва ли не превышают по росту своих родителей, и существующие условия перевозки, конечно, нужно было сделать более гибкими», — уверен он.

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