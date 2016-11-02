IAA-2016: до чего дошел прогресс

Масштаб «грузового» автосалона в Ганновере растет. В этом году на территории 270 000 м², рекордной с 1992 года, свои достижения демонстрировали компании, представляющие 52 страны мира. Более 2000 экспонатов, 332 мировые премьеры и 101 европейская. Это не только грузовики, но и техника разных типов, классов и предназначений — от электровелосипедов до аэродромных тягачей, башенных кранов, экскаваторов и погрузчиков. При таком размахе и разнообразии очень сложно делать общие выводы, но очевидно, что практически все крупные компании переводят свою технику на электричество и работают над беспилотниками.

Эту тему мы бурно обсуждали с коллегами после просмотра интернет-ролика, где водитель грузовика Mack B61 — машины родом из середины прошлого века — с ловкостью обезьяны управляется с двумя рычагами переключения передач. Иногда он даже вынужден бросать руль (не имеющий усилителя)!

А что мы видим в новейших машинах? Комфорт — как в легковых автомобилях, полный набор электронных помощников, всевозможные усилители и автоматизация. В будущем от водителя грузовика никто не потребует даже навыков управления — достаточно уметь обращаться с компьютером, чтобы контролировать действия машины. На маршрут она выйдет самостоятельно, к точке назначения тоже придет сама, и даже загрузят-разгрузят ее не люди, а автономные погрузчики — такие, например, показывали на стенде Mercedes-Benz.

Сила тока

У концерна Daimler в Ганновере целый павильон. Новинок много, и главные — на электричестве. Во‑первых, это среднетоннажный грузовик Mercedes-Benz Urban eTruck с парой мотор-колес суммарной мощностью около 340 л.с. и аккумуляторными батареями емкостью 212 кВт·ч, полной зарядки которых должно хватать на 200 км. Мал запас хода? Для доставки продуктов по городу и вывоза мусора хватит. Urban eTruck оснащен системой автономного управления и обмена данными с другими автомобилями. В водителе этот фургон практически не нуждается. Немцы говорят, что серийное производство смогут начать уже в 2018 году.

Еще пара лет потребуется, чтобы запустить в серию фургон по образцу концепт-трака Vision Van, который называют Спринтером следующего поколения. Самый яркий (в буквальном смысле) элемент экстерьера — овальный дисплей на месте традиционной решетки радиатора, на который можно вывести любые картинки и анимацию. Силовая установка мощностью 75 кВт питается от батарей разной емкости (в зависимости от назначения машины) и обеспечивает запас хода от 80 до 270 км. Самое интересное в концепт-траке — беспилотные летательные аппараты на крыше, которые доставят небольшие посылки или почту, например, на верхний этаж небоскреба вместо водителя-курьера. И загружать эти машины могут роботы. Daimler таким образом оправдывает создание и развитие дочерней компании Future Transportation Systems, в штате которой уже сейчас около двухсот человек.

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