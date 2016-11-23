Готовимся к сдаче в ГИБДД

В предыдущих восьми сериях мы разобрали множество острых вопросов, связанных с процессом обучения в автошколе. Сериал #Давай-Сдавай в каком-то смысле носит учебный характер, только в нем рассказывается не о правилах ПДД и переключения передач. Мы говорим о проблемах, с которыми сталкиваются будущие и начинающие автолюбители. Сейчас мы вплотную подошли к сдаче экзаменов в ГИБДД и потому имеет смысл подвести итоги.

Машина – это не прихоть

Водительские права среднестатистическому гражданину (особенно если он отец семейства) необходимы. Будет ли у вас когда-нибудь четырехколесный друг или нет – решать вам. Важен сам процесс обучения ПДД: он помогает пешеходам и автомобилистам лучше ориентироваться и понимать действия друг друга. Происходит формирование культуры дорожного движения, а значит, улучшается ситуация с безопасностью.

В Москве при Сергее Собянине жизнь автомобилистов объективно усложнилась, но стала проще для пешеходов. В условиях перегруженности дорог власти выбрали развитие метро и другого рельсового транспорта. С практической точки зрения автомобиль потерял свое незаменимое значение. На машине стало тяжелее добираться на работу, но при этом ее актуальность не исчезла для тех, кто любит путешествовать или выбираться на выходных в торговые центры.

Наш выбор – «механика»

Обучение в автошколе необходимо проходить на механической (ручной) коробке переключения передач. Только в этом случае вы сможете усвоить самые основные навыки управления автомобилем в российских условиях. МКПП – гораздо экономичнее и надежнее автоматической коробки, которая устанавливается сейчас даже на не очень дорогих моделях. АКПП прекрасно подходит для передвижения в пробках, но во всем остальном уступает МКПП.

Если новичок сразу садится за «автомат», то «механика» для него навсегда рискует остаться дремучим лесом. Даже если вы страстно желаете кататься всю жизнь на BMW или Porsche, рекомендую хотя бы пару лет поездить недорогом авто. Не брезгуйте учиться работать со сцеплением и обращаться с переключателем передач. Глупо обращать внимание на насмешки окружающих, которые говорят, что «механика – выбор бедняков».

«Женский феномен»

Между мужчиной и женщиной как автомобилистами существуют принципиальные различия. Речь о физиологических особенностях, которые влияют на процесс обучения и манеру вождения. «В среднем» мужчины быстрее усваивают навыки вождения из-за более высокой скорости реакции и развитого чувства ориентации в пространстве. Именно медлительность женщин на дороге стала поводом для многочисленных шуток и анекдотов. Однако преимущество женщины состоит в педантичности и аккуратности. Она менее склона к резким и рискованным маневрам.

Выбор автошколы

На этот счет существуют два золотых правила. Во-первых, необходимо заключать договор с крупной, популярной и давно работающей на рынке автошколой. У автошколы должно быть несколько филиалов, медицинских кабинетов, площадок и автодромов, зал тренажеров, симулирующих процесс вождения. Заслуживающая доверия автошкола предлагает вам полный пакет услуг, включая прохождение медкомиссии и направление в ГИБДД, и отличается запутанной системой сдачи экзаменов.

Во-вторых, хорошая автошкола внимательно следит за изменениями законодательства и мгновенно приспосабливается к ним. С 1 сентября 2016 года автошколы получили право принимать экзамены вместо ГИБДД. Это могут делать примерно 50% автошкол, ученики которых показали высокие результаты. Если хотите найти достойную автошколу, то уточняйте наличие у нее соответствующего оборудования и требуйте статистику успехов учеников.

Теория и мотивация

Самая утомительная часть обучения – это ПДД и инструктаж по оказанию первой медицинской помощи. Как правило, автошколы относятся без должного энтузиазма к преподаванию теоретических основ. К тому же в большинстве автошкол теория отделена от практики: ученика не пускают даже на «площадку», если он не сдал экзамен по ПДД.

Такой порядок растягивает процесс обучения, и часть неусидчивых учеников теряет желание приобретать знания. Поэтому штудирование и натаскивание на тестовые вопросы можно самостоятельно разбавлять просмотром видеоуроков и общением на тему правил дорожного движения с теми, кто получил права. К экзамену по ПДД стоит относиться как к сдаче ЕГЭ. Это просто нужно сделать.

Фактор страха

Главную роль в процессе обучения практическим навыкам будет играть инструктор. Если вы знаете конкретные фамилии зарекомендовавших себя профессионалов, добивайтесь записи именно к ним. Велика вероятность, что вас отдадут человеку, который будет просто отрабатывать положенные часы. Причина заключается не только в личных качествах инструктора, а в том, что автошколы не всегда щепетильны в кадровых вопросах.

Инструктор на время обучения становится тренером болевых искусств. Первое, чему он должен научить, это умение преодолевать страх и контролировать эмоциональный фон. Алгоритм действий, который от вас требуется, по сути несложный. Но он не запоминается из-за волнения и бурных эмоций и не должен влиять на самооценку. Вождение – это необязательное знание и никакой катастрофы не случится, если вы его не обрели.

Проваленный экзамен

70-90% учеников не сдают первый экзамен по «городу» и это нормально. Помимо подводящего ученика волнения и банального разгильдяйства, сказывается желание автошколы подзаработать. Современные автошколы предлагают пройти практический курс из 12 занятий при реально необходимом минимуме в 16. Автошколам выгодно с коммерческой точки зрения предлагать практический курс, который не позволяет почти всем ученикам сдать внутренний экзамен.

Кроме того, оценка экзамена носит глубоко субъективный характер. Любая мелочь и помарка в управлении автомобилем – повод снять баллы и в итоге «завалить» ученика. На этом, судя по бесчисленному количеству жалоб, экзаменаторы в автошколах и ГИБДД активно спекулируют. Дорожная ситуация такова, что строго ездить по правилам в 100 или хотя бы 90% случаев не получается. Но на первом экзамене от ученика требует 100-процентного следования ПДД.

Дороги и культура

В 2015 году российская дорога унесла жизни 23 тысяч человек, это в 3-4 раза больше, чем в западных странах. В России борются с высокой смертностью путем ужесточения законодательства. Однако первопричина скорее заключается в качестве дорожной инфраструктуры. 40% дорог находятся в непригодном состоянии. По качеству РФ занимает 123-е место из 140 в рейтинге Global Competitiveness Report.

Второй аспект проблемы – чрезвычайно низкая культура. Водители и пешеходы в массовом порядке не соблюдают элементарные ПДД просто потому, что так привыкли поступать. Россияне в целом осведомлены о правилах дорожного движения, но соблюдают их с большой неохотой. Налицо необходимость распространения социальной рекламы и пропаганды адекватного поведения на дорогах.

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