В Госдуме хотят ужесточить наказание за опасное вождение
фото: digitaltrends.com

фото: digitaltrends.com

Еще не успели ввести штраф в 5 тыс. рублей за это нарушение, как депутаты задумали ввести еще одну, более строгую норму для лихачей на дорогах.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение. Этот вопрос стоит в повестке заседания комитета на 19 января текущего года. Напомним, само понятие было введено в ПДД в прошлом году, а наказание за это нарушение не установлено, решение вопроса отложили на более поздний срок. В результате свой вариант наказания — 5 тыс. рублей за опасное вождение — внесло в Госдуму правительство.

Ко второму чтению в законопроекте могут появиться изменения. При выявлении повторного нарушения предлагается наказывать водителя жестче — обязательными работами, административным арестом и лишением прав. Так как если человек после первого наказания выводов не сделал, то с большой долей вероятности он продолжит практиковать опасную езду, и к нему следует применять более серьезные меры воздействия. Лишать такого водителя прав предлагается на два года, так как это нарушение действительно серьезное, его можно приравнять, например, к пьяной езде. При этом нарушение должно быть зафиксировано именно инспектором, а не камерой видеофиксации. Чтобы не было злоупотреблений, по таким административным делам должна обязательно прилагаться доказательная база в форме видеофайлов. Об этом рассказал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Противники закона опасаются, что когда закон начнут применять на практике, пострадают в первую очередь мотоциклисты. Их легче всего поймать и зафиксировать двойное нарушение: так, если они едут между рядами, их могут наказывать за неоднократное несоблюдение безопасного бокового интервала между транспортными средствами.

Напомним, какие действия водителя предлагают считать «опасным вождением»:

Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба. К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.

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