На федеральных трассах появляются «электропастухи»
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фото: "За Рулем"

Специальное устройство, предотвращающее выход диких животных на дорогу, установят на участке трассы А-119 в Вологодской области.

Как сообщает Росавтодор, на участке с 74 по 77 км федеральной автодороги А-119 Вологда-Медвежьегорск в Вологодской области будет установлено защитное ограждение, предотвращающее выход диких животных на дорогу. Устройство «электропастух» — это несколько рядов металлического провода, закрепленного на опорах. 12 вольтовое напряжение, которое подается на линию, не представляет угрозы жизни, такой забор будет просто отпугивать животных.

Следует отметить, что одна такая электрическая изгородь с 2013 года уже установлена на участке федеральной трассы А-114 Вологда-Новая Ладога, где часто происходили ДТП из-за выхода лосей на дорогу. Опыт был признан успешным, и такие защитные устройства решили применять и в других проблемных местах.

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