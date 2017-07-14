В Европу на автомобиле: учите местные особенности
В Европу на автомобиле: учите местные особенности

Финские журналисты, наученные горьким опытом, собрали советы для тех, кто собирается путешествовать по Европе, но незнаком с местными правилами.

Особенности в каждой стране свои. У России тоже есть свой «колорит», о котором нам напоминают иностранцы.

Автотуристы, попадающие в Италию, чаще всего получают штрафы за то, что по ошибке заехали на территорию, по которой можно передвигаться только в определенное время, предупреждают финские журналисты Юсси Ниемеляйнен и Минтту Микконен, чьи слова цитируют inosmi.ru. Автомобилисты здесь импульсивные и редко включают поворотники, как, впрочем, и соблюдают правила движения. При этом дорожное законодательство в этой стране строгое, а штрафы высокие. Допустимый уровень содержания алкоголя в крови: 0,5 промилле, но для новичков за рулем (со стажем до 3 лет) — ноль.

В Великобритании сложности возникают из-за левостороннего движения, к которому с ходу привыкнуть сложно. Особенно следует быть внимательными при выезде с парковки и на перекрестках, в этой стране нет правила «помехи справа» и строго запрещено пользоваться мобильным телефоном, находясь за рулем.

В Германии все строго регламентировано. Так, совершив обгон, следует немедленно вернуться на свою полосу, если сзади на большой скорости едет другая машина. Поэтому в этой стране следует гораздо чаще смотреть в зеркало заднего вида. Еще нюанс — автобан, раньше по нему можно было ехать с такой скоростью, которую машина была в состоянии развить. Сейчас есть ограничение в 120 и 130 километров в час. В этой стране запрещены шипованные шины. Допустимый уровень алкоголя в крови: 0,5 промилле. Для водителей со стажем менее двух лет и не достигшим 21-летнего возраста — 0.

В Прибалтике следует внимательно следить за дорожным покрытием, особенно много ям и выбоин в Латвии. О камерах фотовидеофиксации здесь предупреждают заранее, это удобно, а также следует иметь в виду, что в Эстонии допустимый уровень алкоголя 0,2 промилле, хотя полиция сделает замечание, если он превышает 0; в Латвии — 0,5 промилле, а для тех, кто водит машину менее двух лет, — 0,2; в Литве — 0,4, водителям со стажем менее двух лет — 0. 

В России следует быть готовым к тому, что обогнать ваш автомобиль могут… по обочине. Чем крупнее город, тем строже водители соблюдают правила движения. Так, в Москве и Санкт-Петербурге автомобилисты, в основном, предупредительны, а движение достаточно спокойное. Дорожные полицейские, отмечают иностранцы, жуликоваты, но, увидев иностранные номера, обычно оставляют водителей в покое, так как на то, чтобы выманить деньги у иностранца, требуется слишком много времени.

Штрафы, приходящие из той ли иной страны, лучше оплачивать. На родине за неуплату, скорее всего, не накажут, а вот во время следующей поездки в ту же страну долг непременно всплывет.

источник: За Рулем

Теги:
События: туризм
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