Древняя Toyota: динозавр — мечта коллекционера
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фото "За рулем"

Перед вами не просто допотопная двухдверная «япошка», а редчайшая модификация Toyota Soarer. Всего было выпущено полтысячи таких версий, и эта, выжившая, ждет нового хозяина.

Когда речь заходит о замечательном Soarer, в памяти сразу всплывает раздутый от собственной важности — еще бы, конструктивное родство с культовой Supra A80 провоцирует и обязывает! — автомобиль с общей внутризаводской маркировкой Z30. За пределами Японии гран-турер продавался под названием Lexus SC, что тоже добавляет имиджевых очков.

Предшественник Z30 давным-давно сошел со сцены и, кажется, окончательно забыт массами, хотя помнить его стоит. «Двадцатый» Soarer построен на платформе Supra A70, и пусть с сотни шагов да при неважном зрении двухдверку можно перепутать с некоторыми другими «японцами» восьмидесятых годов — она интересна. К примеру, автомобиль комплектовался цифровой панелью приборов — модным в то время решением, особенно распространившимся на американские машины. В арсенал входила 3,0-литровая рядная «шестерка» мощностью до 240 л.с. А еще была спецверсия AeroCabin, выпущенная в 1989 году в количестве всего 500 штук.

Вряд ли она отличалась улучшенной аэродинамикой кузова. «Фишка» заключалась совсем в другом: купе было строго двухместным и со складной крышей при стационарных стойках и дверных рамках. Этакий Porsche 911 Targa по-японски. Полагаем, складная секция дает еще меньше кабриолетного ощущения, нежели две съемные половинки в Chevy Camaro/Pontiac Firebird. Но в оригинальности AeroCabin не откажешь! Сложно сказать, сколько таких машин погибло в дорожных баталиях и было превращено временем в решето. Но одна точно выжила, причем ее пробег — около 107 000 км. Судя по фотографиям, Toyota с 240-сильной «шестеркой» 7M-GTEU пребывает в отличной кондиции и в начале октября отправится на аукцион Mecum в Чикаго. Продастся она явно не за копейки.

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