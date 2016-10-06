Девушка за рулем: развеиваем созданный мужчинами миф
фото: 7channel.yvision.kz

фото: 7channel.yvision.kz

Сериал #Давай-Сдавай // Серия 3

А теперь мы поговорим о представительницах прекрасной половины человечества. Я не сторонник сексизма и это иностранное слово не люблю. Однако все мы знаем, что за девушками, управляющими автомобилем, закрепился не самый лучший имидж. А когда начинаешь спорить - тебе присылают ссылку на песню Семена Слепакова «Курица», посвященной девушке, которая не может припарковаться.

Ролик был записан четыре года назад, но до сих пор в топе у той части мужского населения, которая любит упиваться собственной исключительностью и самоутверждаться за счет слабых. Дескать, только мужик может нормально водить машину, грамотно парковаться и «разруливать» экстремальные ситуации на дорогах. Обычно такие ребята сидят с широко расставленными ногами и всегда готовы блеснуть знаниями на любую тему.

Лично я считаю, что Слепаков сочинил глупую песню для хамов, которые ловят кайф от демонстрации своей крутости перед женщинами и новичками. Они лишний раз не пропустят, а то и подрежут машину со знаком «!», пересекут сплошные линии, нарушат скоростной лимит, совершат резкие самоуверенные маневры в обход правил и обязательно с матерком недовольно погудят, если им не уступят дорогу.

«Женский феномен»

И все же слухи, стереотипы и мифы не берутся из безвоздушного пространства. В чем феномен женщины на дороге? Обладательница подержанного внедорожника Toyota Cruiser Prado Ксения Никольская получила права в июне этого года. Она считает, что в процессе обучения не столкнулась с большими сложностями, но тут же признается: ««Площадку» я сдавала три раза. Первый раз «завалила» параллельную парковку, второй и третий - эстакаду. Хотя город я «откатала» абсолютно нормально».

«Я вожу машину каждый день. Из обучения в автошколе и своего небольшого водительского опыта могу сказать, что гендерный принцип не работает: «тормозят», как мужчины, так и женщины. Женщины могут не сдать с первой попытки на права, могут переволноваться, но это не говорит о том, что в будущем они будут неважными водителями. Неразумно и несправедливо кормить общество мифами о девушках за рулем», - рассуждает Ксения.

За разъяснением «женского феномена» я обратился к профессионалу. Автоинструктор с 15-летним стажем Александр Сухов меня молча выслушал, а потом сказал, как мне кажется, очень правильные слова: «Я стараюсь никаких стереотипов не поддерживать. Но если вы меня спросите: есть ли различия между мужчиной и женщиной в процессе обучения, то я скажу: конечно же, да! Это связано с тем, что у нас совершенно разные организмы, нервная система. Физиологический фактор не может не сказываться на характере вождения».

Александр отметил, что мужчины «в среднем» более предрасположены к усвоению навыков вождения: «Главное преимущество мужчины - это скорость реакции. Также мужчина лучше ориентируется в пространстве, чувствует габариты автомобиля. При обучении мужчины быстрее усваивают практические моменты и это заметно невооруженным глазом», - констатировал инструктор.

По его словам, медлительность женщин создает множество вариаций ошибок на дороге. Основная - запоздалая и не всегда корректная работы с педалями и рулем. «Да мне попадались женщины с «мужским характером». Они проявляли смелость и настойчивость. Это вызывало уважение, но все равно природа брала свое. Реакции им не хватало», - признает мой собеседник.

«Преимущество женщины, наверное, в педантичности. Она послушнее выполняет требование инструктора, чем мужчина, который более своенравен и резок. По прошествии времени навык правильного вождения у таких женщин закрепляется, и из них получаются прекрасные водители. А вот из мужчин, которые пытались кому-то что-то доказать, не получаются», - резюмировал Александр.

«Мужской стиль»

Передвигающаяся на Mitsubishi Pajero Наталья Диброва говорит, что основной проблемой в обучении у нее было трогание с места: «Не очень хорошо я чувствовала сцепление и постоянно глохла. Были сложности с парковкой и «змейкой». Однако мой инструктор меня гонял на горки и заставлял чаще отрабатывать парковки. В «городе» мне было легче».

Наталья настаивает, что у нее сформировался «мужской стиль вождения»: «Я более агрессивна. Не могу сказать, что я очень часто кого-то пропускаю. Я могу «поджать», догнать и проучить, если меня «подрезали». Я мало отвлекаюсь, не таращусь на аварии, как делают многие, включая мужчин. Основу моего стиля, как мне кажется, заложил отец, обучавший меня вождению до автошколы», - полагает моя собеседница.

«Наверное, женщины действительно больше тормозят. Но утверждать однозначно я не могу. Я бы сказала так: у мужчин быстрее реакция, а женщины ведут себя более внимательно. Хотя я знаю ребят с «женским стилем» вождения. Так и хочется порой крикнуть: «Ты же мужик! Чего тормозишь!» Я пришла к выводу, что все дело в характере человека: какой он по жизни, такой и за рулем. Неуверенный человек теряется на дороге и тормозит движение, а самоуверенный - устраивает безумные гонки, которые приводя к печальным результатам», - заметила Наталья.

Пожалуй, поведение за рулем действительно лакмусовая бумажка характера человека. Вежливый и интеллигентный человек будет стараться соблюдать правила, даже если остальные этого не делают. Водитель с высокой внутренней культурой не позволит себе сесть пьяным за руль, и не будет подшучивать над женщинами и новичками. И в данном случае, как и во многих других, пол значения не имеет.

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Места: Россия
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