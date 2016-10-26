Дело чести: Mercedes-Benz представил пикапы X-класса

На недавнем видеотизере X-класс — все-таки мерседесовцы решили не называть автомобиль GLT — казался всего лишь приукрашенной версией пикапа Nissan NP300 Navara, на базе которого он, собственно, и разработан. Но в реальности автомобиль оказался куда более захватывающим.

Начнем с того, что дизайнеры Mercedes-Benz проделали огромную работу, дабы их творение не вызвало ассоциаций с простонародным «донором», успевшим породить Renault Alaskan. В то время как внешние различия между «японцем» и «французом» довольно условные, под «трехлучевой звездой» родился среднеразмерный трак с совершенно другими кузовными панелями.

Пока что X-класс представлен в статусе концепткара, но товарный автомобиль, полагаем, будет не так уж и сильно отличаться от экспериментального. Интересно, что шоу-кар представлен в двух вариантах. Белый стиляга (его в компании называют stylish explorer) с дисками на низкопрофильных шинах дает представление о люксовой модификации, а желтый пикап (powerful adventurer) с расширителями колесных арок, «зубастыми» шинами и лебедками — прообраз полноценной внедорожной версии.

Интерьер концептов окончательно развеивает ассоциации с Ниссаном: здесь привычная для современных Мерседесов архитектура передней панели, круглые вентиляционные дефлекторы, торчащий «планшет» мультимедийной системы и довольно роскошная отделка для трака. Технические заимствования с разработкой Renault-Nissan включают себя раму и подвески. Задний неразрезной мост — на пружинах.

Но если начальные версии, по-видимому, получат «четверки» и полноприводную трансмиссию с жестко подключаемой передней осью от Nissan, то роскошные топовые исполнения выступят с мерседесовским дизелем V6 и дифференциальным полным приводом 4Matic с блокировками «центра» и заднего дифференциала.

Разумеется, в оснащение войдет комплекс систем активной безопасности. Производство X-класса на мощностях испанского предприятия начнется в следующем году, а в 2018-м стартует производство в Аргентине. Автомобиль будут продавать в Европе, Австралии и Южной Африке.

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