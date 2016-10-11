Бывают ли автошколы хорошими?

У меня как у провинциала много знакомых, которые как бы научились водить до поступления в автошколу. За пределами МКАД, где начинается Россия, это нехитрое дело. Даже в пределах крупных городов легко найти безлюдные дороги и площадки, на которых можно под присмотром друга или отца отрабатывать парковку, повороты и оттачивать навык переключения передач. А в российской деревне полупьяные подростки и вовсе гоняют без прав.

«Вождение - это, прежде всего, практика», - говорят со слегка высокомерной улыбкой юные «шумахеры», а потом, купив права, тут же попадают в ДТП. Несколько недель гонок по пустым дорогам и разрушенным беговым дорожкам вселяют в таких ребят уверенность в том, что они легко сориентируются в потоке машин или решат любую проблему согласно действующим в их микрорайоне правилам.

По моим наблюдениям число «шумахеров» за последние годы сократилось, и культура вождения среди новичков слегка выросла. Получить базовые навыки вождения - дело полезное, но без систематического обучения и взгляда профессионала, а не дяди Васи, не имеет никакого смысла. Идеальный ученик - этот тот, кто хорошо понимает механику, чувствует автомобиль, знает правила дорожного движения и понимает, что совершенству нет предела.

Таких начинающих автолюбителей, как ни сложно, догадаться не больше пяти процентов. Подавляющая масса учеников - не сидела за рулем больше двух раз и не представляет, что скрывается за капотом. Однако обучение в хорошей автошколе в сочетании с самообразованием позволит не только научиться вовремя крутить руль и жать на педали, но и начать мыслить, анализировать происходящее на дороге и понимать, чем бывает иногда недоволен четырехколесный друг.

Два золотых правила

Начнем с пары самых элементарных правил, которые позволят вам не попасть на мошенников или выбрать автошколу, которая не даст и пятой части знаний, необходимых для сдачи экзаменов в ГИБДД.

Выбирайте крупную, популярную и давно работающую на рынке автошколу. Для этого достаточно провести 20-30 минут в Интернете и поспрашивать впечатления знакомых. Как правило, у заслуживающей доверия автошколы несколько площадок и автодромов, зал тренажеров, симулирующих вождение автомобиля, а также разбросанные по городу филиалы и медицинские кабинеты. Такая автошкола предлагает вам полный пакет услуг, включая прохождение медкомиссии и направление в ГИБДД. Она отличается жесткой и, на первый взгляд, запутанной системой сдачи экзаменов. Вы решили сэкономить и пойти в малоизвестную автошколу? Это не страшно. Однако обязательно проверьте у нее лицензию и почитайте отзывы в Интернете. Если с этим все в порядке, то необходимо уточнить обязательства организации и проверить перечислены ли они в договоре. Внимательно изучите документ, который подписываете и не пытайтесь показаться дотошным. Сомнения - ваш союзник.

Поступили в одну автошколу, а обучение проходит под другой вывеской? Это не должно смущать. В крупных городах России распространены так называемые «сетевые автошколы». Несколько юридических лиц, зарегистрированных как автошколы, объединяются в своеобразный консорциум. В одном и том же кабинете или на одной и той же площадке проходит обучение людей, поступивших формально в разные автошколы. Такая система организации обучения позволяет предпринимателям экономить огромные деньги.

Но в чем здесь подвох? В реальности «экономичный» подход к обучению вряд ли оказывает существенное влияние на его качество. Лекции читают разные преподаватели, но инструктор на «площадке» и в «городе» один. К тому же такие автошколы могут предлагать скидки и различные варианты оплаты. В Москве средняя цена полного комплекта достигает 50 тысяч рублей. Напрягаться стоит, если с вас спрашивают большую сумму или, наоборот, предлагают поучиться за 20 «косарей».

Сдаем на права в автошколе

И теперь к главному. Хорошая автошкола внимательно следит за изменениями законодательства и мгновенно приспосабливается к ним. Например, с 1 сентября 2016 года в экзамене ГИБДД появилась новая опция «маневрирование в ограниченном пространстве». Это по сути знакомая всем змейка, но теперь ездить нужно в два раза аккуратнее. Вы приходите на «площадку» предполагаемой автошколы и видите, что там все по старинке: стойки, как и раньше, уныло стоят в один ряд.

Такие «косяки» легко обнаружить не вооруженным взглядом и требования к автошколам со стороны МВД РФ существенно выросли. Мало, кто знает, что с 1 сентября автошколы получили возможность принимать экзамены на права! Это могут делать примерно 50% автошкол, ученики которых показали высокие результаты. Правда, важно уточнить: начинающий автолюбитель сможет сдать экзамены в автошколе только по теории и «площадке». «Город» все равно нужно сдавать в ГИБДД.

Кроме того, в автошколе обязательно должен быть автоматизированный автодром. Эта штука фиксирует выполнение упражнений, и оформляет их результаты без участия экзаменатора. Если хотите учиться без лишних проволочек, то уточняйте наличие у автошколы соответствующего оборудования и требуйте статистику успехов учеников.

Настоящий инструктор

Однако самое подлинное сокровище автошколы - это не оборудование, а ее персонал, а точнее инструкторы. К сожалению, профессионализм преподавателей измерить статистикой и отзывами из Интернета не получится. Если вы знаете конкретные фамилии зарекомендовавших себя мастеров, старайтесь всеми силами попасть к ним. Даже в хороших автошколах нередко попадаются разгильдяи, отрабатывающие положенные часы, или просто не очень опытные инструктора, проявляющие излишнее снисхождение к туговатому ученику или привлекательным ученицам.

«Площадке» меня обучал 27-летний преподаватель Сергей. Он стал мне почти что другом, но за 10 занятий не научил делать маневры без остановки автомобиля. В результате я завалил первый экзамен и был вынужден заплатить за два дополнительных занятия. «Штрафные» я отрабатывал с настоящим профи - 55-летним Вадимом Николаевичем, который за пару часов с постоянными перекурами вложил в мою голову в два раза больше знаний, чем Сергей. Я фактически переучивался заново и не смог избавиться от части привитых мне привычек до сих пор.

Как такое стало возможным? Нормальный инструктор сразу переходит на «ты», не кричит на вас, но повышает голос, если вы начинаете страшно тупить. Он всегда четко объясняет смысл того, что вы делаете, и понимает, когда вы обманываете его, в очередной раз покорно кивая головой. Инструктор должен сразу показывать, как делать правильно и не допускать отступлений от алгоритма. Как бы это банально ни звучало, с профессионалом вы учитесь работать головой, а не рулить и останавливаться, ориентируясь на стойки и окрики.

Инструктор подобен вашему тренеру по борьбе или боевым искусствам. Вождение автомобиля - это потенциально опасное занятие для здоровья и вашей жизни, а осознают это далеко не все ученики. Важнейшая задача инструктора - работать с вашей психологией: привить чувство ответственности за свои поступки, развить мыслительный процесс и не боятся действовать самостоятельно. Тому же самому учит и тренер: выходить на ринг, не стоять на месте, защищаться, атаковать и непременно побеждать, не получив травму.

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