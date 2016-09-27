Автозаки: от клетки до биотуалета
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фото: "За рулем"

Говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекаются, но даже если участь побывать пассажиром автозака вас миновала, само название такого автомобиля вызывает какие-то ассоциации. Причем у каждого свои.

Люди в возрасте наверняка вспоминают «черный воронок» ГАЗ М-1, «бобик» УАЗ-469 или же ПАЗ-653 на базе ГАЗ-51 из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Тем, кто помоложе, на ум приходят автобусы ПАЗ-32053 или автозаки на базе грузовиков «Урал», развозящие после митингов зачинщиков массовых беспорядков. Однако лишь единицам известны какие-либо нюансы истории развития или эксплуатации подобной техники. С помощью сегодняшней галереи мы постараемся слегка заполнить этот пробел.

Слово «автозак», давным-давно ставшее самостоятельным, — сокращение от словосочетания «автомобиль для заключенных». И да — одной из первых стран в мире, применившей специальные автомобили для перевозки арестантов, стала Российская империя. Поставщиком специальных фургонов в 1909 году выступила немецкая фирма NAG (Neue Automobil Gesellsnaft), основанная всего лишь семью годами ранее. Известно, что автомобили оснащались 12-сильным двухцилиндровым мотором.

В те же годы производством автозаков занялся российский завод Общества «Г.А. Лесснер», и один из первых выпущенных автомобилей поступил на службу в главное тюремное управление в Санкт-Петербурге. Тюремный фургон вмещал до восьми заключенных и развивал скорость до 25 км/ч. А кузов, обитый изнутри металлом, не давал заключенным ни малейшей возможности скрыть от глаз конвойных какой-либо предмет. На то время это и было едва ли не основным условием для подобной техники.

Сегодня количество разновидностей автозаков не знает границ, а требования к ним напрямую зависят от перевозимого контингента. В качестве автозаков могут использоваться как самые обыкновенные автобусы с решетками на окнах (тот же «пазик» с индексом 32053, к примеру), так и очень серьезная техника с одиночными камерами («стаканами») для особо опасных заключенных или женщин. Как правило, внутреннее пространство таких автозаков делится на три изолированные зоны: кабину водителя, места для конвоиров и камеры для арестантов в задней части автозака. Связь между водителем и сопровождающими осуществляется при помощи переговорного отверстия. А дверь в отсек для заключенных оборудована замком и смотровым окном с решеткой из арматуры толщиной не менее одного сантиметра. Места для конвоиров в автозаках российского производства обычно представляют собой мягкие кресла. У арестантов всё проще: металлические лавки с деревянными бортами и поручни под сиденьями, к которым пристегивают наручники.

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