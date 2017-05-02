«Автодедовщина»

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предлагает Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести минимальную планку цены за обучение будущих автовладельцев. Стоимость курсов по подготовке водителей категории B должна начинаться от 46 тысяч рублей для столичного региона и от 15–20 тысячи рублей — для провинции, пишет «Коммерсант» в номере от 2 мая.

В МААШ подсчитали, что себестоимость обучения водителя легкового автомобиля в Москве не может быть меньше 33,2 тысячи рублей. Формула цена рассчитывалась из затрат на аренду помещения в 80 квадратных метров, 134 часов теории, 56 часов практики, зарплат администраторов, инструкторов и преподавателей. Оставшиеся 13 тысяч рублей — автошкола, по сути, кладет себе в карман.

Деньги вперед

Из данной формулы складывается впечатление, что автошколы недополучают прибыль. Однако, как писала ранее «Русская планета», реальность выглядит совершенно иначе. Автошколы имеют в арсенале несколько способов максимизировать прибыль: Первый — экономия на аренде аудитории и оплате труда преподавателей. Одно и то же помещение используют несколько автошкол. Соответственно, лекции также читаются для учеников из нескольких автошкол. Кроме того, современные автошколы широко практикуют дистанционное обучение и виртуальную сдачу экзамена на знание ПДД.

http://rusplt.ru/avto-moto/byivayut-avtoshkolyi-horoshimi-28488.html

Второй способ увеличить прибыль — это дополнительные занятия, которые вынуждены брать ученики, так как за минимальный курс обучения в городе (12 часов) невозможно научиться управлять машиной. Ученики проваливают первый экзамен, покупают 5-7 занятий и, как правило, благополучно сдают второй. В случае провала работает та же схема с покупкой допзанятий.

Естественно, крупным автошколам, которые входят в МААШ, выгодно требовать унификации цен. Лидеры рынка окончательно хоронят конкуренцию между собой и убивают мелких и средних игроков. Этот нехитрый план фактически раскрыт во втором номере всероссийского журнала «Вестник автошкол «Автопросвещение»», где вышла статья под названием «Демпинг цен и недобросовестная конкуренция: установит ли Федеральная Антимономольная Служба минимальные цены на подготовку водителей?».

В конце февраля 2017 года Союз автошкол Москвы зашел с другого фланга: ассоциация предложила ГИБДД выдавать выпускникам автошкол временные права, а также ограничить их в праве набирать скорость, перевозить пассажиров и ездить в темное время суток. Конкретные параметры ограничений не указываются.

В Союзе автошкол Москвы сетуют, что у новичков низкий уровень подготовки, а 80% ДТП в России происходят из-за ошибок, которые совершают водители. Организация, которая отвечает за качество подготовки в автошколах, поражает логичностью своего подхода. Она де-факто признает, что ее участники готовят плохих водителей, но виноваты в этом существующие в РФ правила, которые не делят автовладельцев на два сорта: корифеев и новичков.

Последние инициативы автошкол свидетельствуют о том, что они делают максимум, чтобы сбросить с себя груз ответственности. Им постоянно что-то мешает готовить нормальных водителей. Вместо попытки увеличить стоимость обучения за счет повышения минимального количества занятий на езду в городе с 12 часов до 16 или лучше до 20, ассоциации автошкол стремятся выровнять рынок с помощью введения единой минимальной цены, при которой они будут получать гарантированную прибыль. О повышении качества подготовки за 46 тысяч рублей, речи, конечно же, не идет.

Злой инспектор

Еще одним последовательным противником прав новичков является ГИБДД. Госинспекция не может портить репутацию радикальными законодательными инициативами и работает на, если можно так сказать, невидимом фронте. Ряд предложений МВД (по ужесточению ПДД и повышению требований к автошколам) были полностью оправданы, но сама инспекция продолжает грешить на наиболее чувствительной для выпускников автошкол ниве — сдаче экзаменов на права.

Редкий случай, когда обладатель водительской корочки, похвалит инспектора за адекватность при оценке его действий. Инспекторы, принимающие экзамен, продолжают зверствовать, уменьшая желание сдавать на права «бесплатно». Любую чрезмерную претензию полицейские обосновывают фразами а-ля «это же безопасность, ей нельзя пренебрегать». А покупать водительское удостоверение в том же отделении ГИБДД, видимо, можно.

Об этой проблеме не могут не знать высшие чины МВД. 1 мая вступил в силу приказ о требованиях к экзаменаторам. И вот, что говорится в документе: «Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

Скорее всего, в приказе содержится завуалированный призыв к инспекторам ГИБДД проявлять гибкость по отношению к новичкам. Иными словами, экзаменатор должен не только прекрасно знать правила ПДД и ориентироваться в сложных дорожных ситуациях, но и просто быть адекватным человеком, который не будет «резать» выпускника автошколы из-за мелких ошибок, не влияющих на качество и безопасность вождения.

Вероятность того, что произойдут положительные изменения, невелика, если руководство МВД отделалось одним приказом. В данном случае требуется неформальный инструктаж высшего офицерства ГИБДД. Не исключено, что игнорирование предписаний сверху повлечет кадровые чистки или посадки за коррупционные деяния.

Несмотря на многочисленные попытки осложнить жизнь начинающим автолюбителям, Госдума и госведомства прохладно относятся ко всем радикальным инициативам. Однако ситуацию с подготовкой водителей и контролем за ними действительно стоит исправлять. На повестке дня в России — повышение культуры вождения. Корень проблем современной России — не в незнании ПДД (или законов в принципе), а в абсолютном нежелании их соблюдать.

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