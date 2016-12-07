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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты Сталкерские зоны современной Украины ВСУ продолжает игнорировать все ранее достигнутые договрренности о прекращении огня
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Экономика Затянуть пояс потуже Как менялась стоимость жилья в кризис и чего ждать от цен в 2017 году
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Мошенники предлагают москвичам припарковаться со скидкой Организаторы парковок уже обратились в правоохранительные органы с требованием пресечь деятельность мошенников
Общество, Авто/мото, Безопасность, 09 января 17:15
Битва при Эрестфере – первая крупная победа над шведами 315 лет назад русская армия под командованием Шереметева разгромила шведский корпус во главе с генералом Шлиппенбахом
Русские победы, История, 09 января 15:30
С гуманным отношением к душевнобольным Сегодня день рождения Петра Кащенко, знаменитого русского врача-психиатра
Русские победы, Медтех, 09 января 13:26
Российские ученые обошли законы физики Группа ученых из России, США и Великобритании разработала уникальную технологию, позволяющую записывать на оптический диск в миллион раз больше информации.
Новости «Умная Россия», 09 января 11:25
Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Русские победы, Книги, Культура, 08 января 14:20
Писатель Василий Никифоров-Волгин – мастер узорной работы 116 лет назад родился русский писатель Василий Никифоров-Волгин
Русские победы, Наша вера, Книги, 06 января 17:00
С Рождеством Христовым! День рождения Христа как повод вернуться к традициям
«Катюша», раздевшая фашистский корпус Катюши давили фашистов на суше и уничтожали на воде
Русские победы, История, 05 января 23:00
Невеселый Новый год Терроризм отнял праздник у жителей Европы
Покорение советскими полярниками Антарктиды началось с освоения Берега Правды 5 января 1956 года советские полярники высадились на побережье Антарктиды
Русские победы, История, Исследования, 05 января 15:45
Василий Ян – русский писатель, писавший о монголах Романы Яна о монгольском нашествии, написанные более полувека назад, являются востребованы и популярными до сих пор
Русские победы, История, Книги, 04 января 22:30
В Новый год – с новыми законами Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Крест над Софией Давняя мечта русских водрузить крест над Святой Софией константинопольской отчасти исполнилась в день освобождения от турок Софии болгарской
Русские победы, История, 04 января 14:10