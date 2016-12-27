Русская планета

Загадка «безопасных зон»
Скачущие мысли Трампа вносят опасную неясность в российско-американские отношения
Скачущие мысли Трампа вносят опасную неясность в российско-американские отношения
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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты «Ласкаво просимо»* Россия разрешила инспекторам ВСУ проверить военные объекты в Ростовской области
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество Где отдыхать в 2017 и почему стоит планировать отпуск уже сейчас Путешествия – неотъемлемая часть жизни многих людей, которые предпочитают активный отдых, и интересуется всем и вся. У кого-то в планах посетить крохотный островок в Индонезии, а кто-то твердо решил стать великим путешественником и объездить полмира.
Экономика Трамп смог. Чем мы хуже? Как поддержать отечественных производителей и после снятия санкций
В мире Великий дезинтегратор Политика Трампа может похоронить экономические «достижения» предшественников
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
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Николай Урванцев – исследователь Арктики Выдающийся геолог и географ-землепроходец является одним из основателей города Норильска
Русские победы, Сильные духом, Герои «Русской планеты», 29 января 20:00
85 лет назад с конвейера Нижегородского автозавода сошла «полуторка» В довоенное время «ГАЗ-АА» был самым массовым грузовиком
Русские победы, История, 29 января 08:00
Российские ученые выяснили причины ожирения у россиян Ученые установили, что 82 процента россиян имеют генетическую предрасположенность к набору лишнего веса.
Новости «Умная Россия», 27 января 18:13
Российские ученые создали аналог лунного грунта Аппарат нужен для испытаний техники, которая сможет в будущем работать на Луне
Новости «Умная Россия», 27 января 17:51
Российские ученые измерили токсичность продуктов с помощью светлячков Токсичность овощей и фруктов будут тестировать светлячки. Новый метод анализа разработали специалисты из Сибирского федерального университета.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия», 27 января 15:42
Уральский сказочник, создатель «Малахитовой шкатулки» 138 лет назад родился Павел Бажов, писатель и фольклорист
Русские победы, Культура, 27 января 11:40
Где отдыхать в 2017 и почему стоит планировать отпуск уже сейчас Путешествия – неотъемлемая часть жизни многих людей, которые предпочитают активный отдых, и интересуется всем и вся. У кого-то в планах посетить крохотный островок в Индонезии, а кто-то твердо решил стать великим путешественником и объездить полмира.
Давай, Госдеп, до свидания! Высшее руководство ушло в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Российские ученые изучают антарктический голубой лед с космической пылью Ученые из России начали изучение голубого антарктического льда, в котором может находиться космическая пыль.
Новости «Умная Россия», 26 января 16:32
Трамп смог. Чем мы хуже? Как поддержать отечественных производителей и после снятия санкций
Надумал царь жениться 16 января 1648 года царь Алексей Романов обвенчался с Марией Милославской
Русские победы, История, 26 января 15:50
Три грани гранитного скандала Что стоит за разборками между Сбербанком и бывшими акционерами добывающего предприятия
Александр Пушкин: Дельвиг был лучшим из нас Сегодня день памяти русского поэта Антона Дельвига
Русские победы, Культура, 26 января 12:50