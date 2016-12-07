Русская планета

Дайте волю своему великодушию!
Дайте волю своему великодушию! Делитесь в Новом году душевным теплом с теми, кто вам дорог или стал неожиданно близок
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Уходящий високосный 2016-й оказался богат на оригинальные и удивительные поступки интересных людей
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Полиция Стамбула уничтожила напавшего на ночной клуб в костюме Санта-Клауса
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У Трампа есть доказательства непричастности России к кибератакам на США
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В Турции выпустили из тюрьмы журналиста газеты The Wall Street Journal
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Трамп не хочет ссориться с Россией
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26.12
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Первая сибирская подземка Первая сибирская подземка 28 декабря 1985 года в Новосибирске был введен в эксплуатацию метрополитен
Русские победы, Наука и технологии, История,   28 декабря 19:42
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