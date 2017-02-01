От должности освободить…
В чем смысл регулярных кадровых перестановок силовиков, которые осуществляет президент
В чем смысл регулярных кадровых перестановок силовиков, которые осуществляет президент
Война. День пятый
Удар по Донецку, танки в Авдеевке и тяжелые потери с обеих сторон: хроника противостояния
Удар по Донецку, танки в Авдеевке и тяжелые потери с обеих сторон: хроника противостояния
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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты Свечи Скорби 31 января в Троицком храме Донецка состоялось отпевание погибшего накануне комбата 11-го Отдельного Мотострелкового Полка Ивана Балакай с позывным Грек.
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество Американские шпионы в ФСБ Дело о государственной измене выявило недостатки в деятельности российской контрразведки
Экономика ЛДПР услышала Патриарха В Госдуме, вслед за Патриархом, предлагают полностью запретить микрофинансовые займы
В мире Из России с советом Почему российский проект Конституции Сирии может навредить урегулированию конфликта
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Самый строгий архиерей Так называли митрополита Арсения (Стадницкого) во время проведения Поместного собора 1917-1918 годов
Русские победы, Наша вера, 03 февраля 16:00
Российские ученые опровергли опасность гаджетов для детей Современные школьники используют гаджеты не только для развлечений, многим они помогают в учебе.
Новости «Умная Россия», 03 февраля 15:08
Лаврентий Загоскин – исследователь Русской Америки Рецензенты, ознакомившись с трудом Загоскина, посвященного Аляске, писали, что путешественник открыл гиперборейский рай
Русские победы, Герои «Русской планеты», 03 февраля 13:15
НЛО приземлилось в Москве… Такое кино.
Российские ученые создадут орбитальную солнечную электростанцию Ее задача сэкономить получение энергии и обесценить углеводородные и атомные источники.
Новости «Умная Россия», 02 февраля 17:09
Российские ученые выращивают кожу для лечения ожогов Ученые в Екатеринбурге выращивают человеческую кожу для лечения ожогов на основе стволовых клеток.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия», 02 февраля 16:11
Из России с советом Почему российский проект Конституции Сирии может навредить урегулированию конфликта
Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям Российские учёные разработали алгоритм, который разрешает определить семейное положение человека по его социальным сетям.
Новости «Умная Россия», 02 февраля 13:10
Совет Народных Комиссаров РСФСР принял «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» РПЦ была лишена прав юридического лица и всего имущества
Русские победы, История, 02 февраля 11:00
Союзная граница Россия восстанавливает погранзону на границе с Белоруссией
Политика, 02 февраля 10:00
Николай Бехтерев – выдающийся русский ученый-физиолог Про академика Бехтерева современники говорили, что анатомию мозга знают только двое - Господь Бог и Бехтерев
Русские победы, 01 февраля 18:30
Анатолий Вассерман: «Я знаю, когда закончится конфликт на Украине» Главный интеллектуал страны рассказал «Русской Планете» о том, что такое интуиция и как можно ее натренировать
Умная Россия, Инновации, 01 февраля 18:15
Российские ученые обвинили белые ночи в провоцировании ожирения Исследователи из России выяснили, что петербуржцы набирают вес из-за белых ночей.
Новости «Умная Россия», 01 февраля 17:25