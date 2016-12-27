Русская планета

Василий Ключевский - один из самых ярких русских историков
Василий Ключевский - один из самых ярких русских историков Ключевский одновременно сочетал в себе талант историка-мыслителя с незаурядным писательским дарованием
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