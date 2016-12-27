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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты «Ласкаво просимо»* Россия разрешила инспекторам ВСУ проверить военные объекты в Ростовской области
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество Пакет Яровой: урезали, но не отменили Правительству настоятельно рекомендовали не принимать петицию об отмене закона
Экономика Контрсанкциям остался год Отмена продуктового эмбарго сведет на нет импортозамещение в сельском хозяйстве
В мире Накануне Трампа О последствиях скандалов вокруг Трампа и завышенных ожиданиях от его президентства
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Российские ученые предложили сохранять объекты культурного наследия на Луне Исследователи высказали идею разметить объекты культурного наследия на Луне, чтобы спасти их от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф на Земле.
Новости «Умная Россия», 20 января 15:55
Пакет Яровой: урезали, но не отменили Правительству настоятельно рекомендовали не принимать петицию об отмене закона
Накануне Трампа О последствиях скандалов вокруг Трампа и завышенных ожиданиях от его президентства
«Свободен и надежно укрыт» Освобождение Аракчеева: радость есть, но осадочек перевесил
В Госдуме хотят ужесточить наказание за опасное вождение Еще не успели ввести штраф в 5 тыс. рублей за это нарушение, как депутаты задумали ввести еще одну, более строгую норму для лихачей на дорогах.
Авто/мото, 18 января 17:40
Российские ученые разрушили миф о Тунгусском метеорите Ученые доказали, что образование озера Чеко не связано с Тунгусским метеоритом.
Новости «Умная Россия», 18 января 17:28
Гигиена: смело стреляй! В школах могут появиться курсы профилактики заболеваний
«Искра» для пламени Победы 74 года назад Красная армия прорвала блокадное оцепление Ленинграда
Русские победы, История, 18 января 15:00
Крещение: что можно, а что нельзя Отмечаем праздник Богоявления правильно
Курс на панику Что стоит за призывом Авакова к деоккупации Донбасса
Отец мировой авиации 170 лет тому назад родился Николай Егорович Жуковский
Русские победы, Оборона, Герои «Русской планеты», 17 января 19:30
Сидру — быть! На алкогольном фронте России появилась первая в этом году хорошая новость
Российские ученые нашли у европейцев «ген депрессии» Новосибирским ученым удалось идентифицировать ген, который учавствует в контроле депрессии.
Новости «Умная Россия», 17 января 15:01