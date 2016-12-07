Контрсанкциям остался год
Отмена продуктового эмбарго сведет на нет импортозамещение в сельском хозяйстве
Отмена продуктового эмбарго сведет на нет импортозамещение в сельском хозяйстве
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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты «Ласкаво просимо!»* Россия разрешила инспекторам ВСУ проверить военные объекты в Ростовской области
Экономика Затянуть пояс потуже Как менялась стоимость жилья в кризис и чего ждать от цен в 2017 году
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Вернуть Исаакий Храм должен использоваться по прямому назначению
В России появится комплексная система контроля Арктики До 2025 года в России создадут комплексную систему освещения обстановки в Арктике, охватывающую гражданский и военный сегменты.
Новости «Умная Россия», 16 января 14:06
Русские войска штурмом взяли сильнейшую крепость Азербайджана 15 января 1804 года пала крепость Гянджа
Русские победы, История, 15 января 11:00
Александр Грибоедов – один из самых умных людей России Такую характеристику своему тезке дал Александр Сергеевич Пушкин
Русские победы, Культура, 15 января 09:00
Николай Шереметев – миллионер и крупнейший благотворитель 14 января 1809 года скончался Николай Петрович Шереметев, покровитель искусств, основатель Странноприимного дома в Москве
Русские победы, История, 14 января 09:00
И снова с Новым! Старый Новый год – не странный, а, скорее, недооцененный праздник
Композитор Василий Калинников – предполагаемый автор гимна СССР Калинников является единственный русским композитором XIX века, который не принадлежал к дворянскому сословию
Русские победы, Культура, 13 января 17:00
Российские ученые разогреют плазму до 30 миллионов градусов Сибирские ученые заканчивают первый этап разработки ядерного реактора.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия», 13 января 16:39
Российские ученые обнаружили новый вид грибов Найденный вид несъедобен и живет во мхах еловых лесов
Новости «Умная Россия», 13 января 13:21
Николай Бекетов – пионер физической химии Сегодня 190 лет со дня рождения великого русского химика Николая Бекетова
Русские победы, Наука и технологии, 13 января 13:00
Криминальная Россия В РФ существует неэффективная и громоздкая уголовно-исправительная система
Планер – самолет – космический корабль Сегодня день рождения Сергея Королёва, выдающегося русского ученого и конструктора ракетно-космической техники
Русские победы, История, Герои «Русской планеты», 12 января 19:30
Новый Renault Duster: уже весной! Второе поколение бюджетного кроссовера может появиться заметно раньше, чем предполагалось.
Авто/мото, 12 января 17:30