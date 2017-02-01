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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты Война. День пятый Удар по Донецку, танки в Авдеевке и тяжелые потери с обеих сторон: хроника противостояния
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество Платный въезд в Москву: быть или не быть? Заверения чиновников и мнения экспертов, будет ли в Москве введен платный въезд, кардинально расходятся
Экономика ЛДПР услышала Патриарха В Госдуме, вслед за Патриархом, предлагают полностью запретить микрофинансовые займы
В мире Из России с советом Почему российский проект Конституции Сирии может навредить урегулированию конфликта
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Иван Сытин – «подлинный министр образования» Крупнейший русский книгоиздатель Сытин принадлежит к числу людей, которые «сделали сами себя»
Русские победы, История, 05 февраля 14:00
Отец Иоанн (Крестьянкин) – священник с удивительным даром любви Для многих людей о. Иоанн стал путеводителем к Богу
Русские победы, Наша вера, 05 февраля 07:00
Николай Умов – выдающийся русский физик При непосредственном участии Умова был основан Физический институт при Московском университете
Русские победы, 04 февраля 13:00
Самый строгий архиерей Так называли митрополита Арсения (Стадницкого) во время проведения Поместного собора 1917-1918 годов
Русские победы, Наша вера, 03 февраля 16:00
Лаврентий Загоскин – исследователь Русской Америки Рецензенты, ознакомившись с трудом Загоскина, посвященного Аляске, писали, что путешественник открыл гиперборейский рай
Русские победы, Герои «Русской планеты», 03 февраля 13:15
От должности освободить… В чем смысл регулярных кадровых перестановок силовиков, которые осуществляет президент
НЛО приземлилось в Москве… Такое кино.
Российские ученые предложили использовать ракеты на солнечных батареях Разгонные блоки с солнечными батареями в 1,5 – 2 раза эффективнее, чем у ракет с жидкостными двигателями.
Новости «Умная Россия», 02 февраля 18:40
Платный въезд в Москву: быть или не быть? Заверения чиновников и мнения экспертов, будет ли в Москве введен платный въезд, кардинально расходятся
Российские ученые создадут орбитальную солнечную электростанцию Ее задача сэкономить получение энергии и обесценить углеводородные и атомные источники.
Новости «Умная Россия», 02 февраля 17:09
Российские ученые выращивают кожу для лечения ожогов Ученые в Екатеринбурге выращивают человеческую кожу для лечения ожогов на основе стволовых клеток.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия», 02 февраля 16:11
Из России с советом Почему российский проект Конституции Сирии может навредить урегулированию конфликта
Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям Российские учёные разработали алгоритм, который разрешает определить семейное положение человека по его социальным сетям.
Новости «Умная Россия», 02 февраля 13:10