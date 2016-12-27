Русская планета

Где отдыхать в 2017 и почему стоит планировать отпуск уже сейчас

Путешествия – неотъемлемая часть жизни многих людей, которые предпочитают активный отдых, и интересуется всем и вся. У кого-то в планах посетить крохотный островок в Индонезии, а кто-то твердо решил стать великим путешественником и объездить полмира.