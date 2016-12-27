Русская планета

Вкалывают роботы
Вкалывают роботы В каких сферах машины уже сегодня могут полностью заменить людей?
Приравнять перо к штыку Приравнять перо к штыку
Крупнейшие отечественные СМИ признаны оборонными предприятиями
На своих условиях На своих условиях
Запад пытается зазывать Владимира Путина на саммит «Большой семерки»
Муссолини и Троцкий: Несостоявшийся сплав Муссолини и Троцкий: Несостоявшийся сплав
Часть первая. Почему большевики и правые не стали союзниками, а теперь бегут к друг другу в объятья
СМИ сообщают о незапланированно высокой явке на митинг в Вашингтоне
22:55
Депутаты Рады предлагают "тотальную украинизацию"
22:40
Космонавты РФ назвали дату запуска микроспутника
22:20
Турция предлагает создать особую зону для беженцев
22:17
Все новости
Обзор прессы за 20 января 2017 года
20.01
Обзор прессы за 19 января 2017 года
19.01
Обзор прессы за 18 января 2017 года
18.01
Обзор прессы за 17 января 2017 года
17.01
Обзор прессы за 16 января 2017 года
16.01
Все обзоры
Умная Россия
Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты «Ласкаво просимо»* «Ласкаво просимо»* Россия разрешила инспекторам ВСУ проверить военные объекты в Ростовской области
Здоровье С января заработал механизм индивидуальной диспансеризации С января заработал механизм индивидуальной диспансеризации Не менее трети граждан, получивших приглашение пройти диспансеризацию, приходят в поликлиники
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество Пакет Яровой: урезали, но не отменили Правительству настоятельно рекомендовали не принимать петицию об отмене закона
Культура «Викинг» Увидеть, чтобы НЕ поверить
Экономика Контрсанкциям остался год Отмена продуктового эмбарго сведет на нет импортозамещение в сельском хозяйстве
В мире Накануне Трампа О последствиях скандалов вокруг Трампа и завышенных ожиданиях от его президентства
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Экологический контроль Чистые берега Пехорки В Подмосковье приступили к очистке самой грязной реки области

Русская планета

Российские ученые предложили сохранять объекты культурного наследия на Луне Российские ученые предложили сохранять объекты культурного наследия на Луне Исследователи высказали идею разметить объекты культурного наследия на Луне, чтобы спасти их от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф на Земле.
Новости «Умная Россия»,   20 января 15:55
Пакет Яровой: урезали, но не отменили Пакет Яровой: урезали, но не отменили Правительству настоятельно рекомендовали не принимать петицию об отмене закона
Общество, Власть,   20 января 10:00
Накануне Трампа Накануне Трампа О последствиях скандалов вокруг Трампа и завышенных ожиданиях от его президентства
Политика, В мире,   19 января 10:15
«Свободен и надежно укрыт» «Свободен и надежно укрыт» Освобождение Аракчеева: радость есть, но осадочек перевесил
Общество, Власть,   19 января 10:00
Россия «исчезла» из Сирии Россия «исчезла» из Сирии Почему Москва замалчивает информацию о военной операции в арабской республике
Политика, В мире, Сирия,   18 января 18:45
В Госдуме хотят ужесточить наказание за опасное вождение В Госдуме хотят ужесточить наказание за опасное вождение Еще не успели ввести штраф в 5 тыс. рублей за это нарушение, как депутаты задумали ввести еще одну, более строгую норму для лихачей на дорогах.
Авто/мото,   18 января 17:40
Российские ученые разрушили миф о Тунгусском метеорите Российские ученые разрушили миф о Тунгусском метеорите Ученые доказали, что образование озера Чеко не связано с Тунгусским метеоритом.
Новости «Умная Россия»,   18 января 17:28
Гигиена: смело стреляй! Гигиена: смело стреляй! В школах могут появиться курсы профилактики заболеваний
Общество, Здоровье, Дети, Власть, Закон,   18 января 15:45
«Искра» для пламени Победы «Искра» для пламени Победы 74 года назад Красная армия прорвала блокадное оцепление Ленинграда
Русские победы, История,   18 января 15:00
Крещение: что можно, а что нельзя Крещение: что можно, а что нельзя Отмечаем праздник Богоявления правильно
Наша вера, Общество,   18 января 14:00
Курс на панику Курс на панику Что стоит за призывом Авакова к деоккупации Донбасса
Политика, Донбасс,   18 января 10:00
Отец мировой авиации Отец мировой авиации 170 лет тому назад родился Николай Егорович Жуковский
Русские победы, Оборона, Герои «Русской планеты»,   17 января 19:30
Сидру — быть! Сидру — быть! На алкогольном фронте России появилась первая в этом году хорошая новость
Общество, Экономика,   17 января 15:30
Российские ученые нашли у европейцев «ген депрессии» Российские ученые нашли у европейцев «ген депрессии» Новосибирским ученым удалось идентифицировать ген, который учавствует в контроле депрессии.
Новости «Умная Россия»,   17 января 15:01
Ленин возвращается в политику! Ленин возвращается в политику! Двойник Владимира Ильича готов бороться за пост российского президента
Политика, Общество, Герои нашего времени,   17 января 14:00
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО