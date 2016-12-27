Русская планета

Три грани гранитного скандала
Три грани гранитного скандала Что стоит за разборками между Сбербанком и бывшими акционерами добывающего предприятия
Изъять нельзя оставить Изъять нельзя оставить
Семейная политика в РФ: почему сильнее всех страдают дети
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Политика Трампа может похоронить экономические «достижения» предшественников
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Украина заявила о желании присутствовать на переговорах Путина и Трампа
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Умная Россия
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Александр Пушкин: Дельвиг был лучшим из нас Александр Пушкин: Дельвиг был лучшим из нас Сегодня день памяти русского поэта Антона Дельвига
Русские победы, Культура,   26 января 12:50
Школе Математических и навигацких наук - быть! Школе Математических и навигацких наук - быть! 25 января 1701 года вышел указ Петра I об учреждении школы Математических и навигацких наук
Русские победы, История,   25 января 16:30
Российские ученые создали клеточную модель смертельной болезни Российские ученые создали клеточную модель смертельной болезни Ученые из Новосибирска создали клеточную линию, моделирующую болезнь Хантингтона, считающуюся неизлечимой.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия»,   25 января 15:43
Константин Леонтьев — человек исключительной и необычайной религиозной судьбы Константин Леонтьев — человек исключительной и необычайной религиозной судьбы Леонтьев один из немногих русских мыслителей пророчески предвидел крушение России
Русские победы, История,   25 января 13:06
По ком гремит колокол Исаакия По ком гремит колокол Исаакия Вице-спикер Госдумы назвал противников передачи Исаакиевского собора РПЦ потомками выходцев «из-за черты оседлости»
Общество, Оппозиция,   25 января 11:30
Прелюдия сирийского компромисса Прелюдия сирийского компромисса Ссоры, шантаж и новая конституция: чем завершились переговоры в Астане по Сирии
Политика, В мире,   25 января 09:00
Несогласные vs Трамп Несогласные vs Трамп «Болотный бумеранг» вернулся в Америку
Политика, В мире,   24 января 16:15
Российские ученые создали систему предсказания опасных погодных условий Российские ученые создали систему предсказания опасных погодных условий Ученые из Томского университета разработали систему, которая поможет обнаруживать опасные погодные явления.
Новости «Умная Россия»,   24 января 15:03
Хрустальный компас для Героя Хрустальный компас для Героя Отмеченный четырьмя мировыми рекордами кругосветный перелет Федора Конюхова номинирован на престижную премию
Общество, Герои нашего времени,   24 января 14:30
Николай Лосский – основатель интуитивизма Николай Лосский – основатель интуитивизма Лосский, пожалуй, единственный русский философ, построивший систему философии в самом точном смысле слова
Русские победы,   24 января 14:14
Российские ученые предложили создать космический корабль без ракеты Российские ученые предложили создать космический корабль без ракеты Специалисты из России выступили с идеей создать моноблочный космический корабль.
Новости «Умная Россия»,   24 января 14:12
Павел Исаков – разработчик первой БМП Павел Исаков – разработчик первой БМП Апогеем инженерного творчества Исакова стала боевая машина пехоты БМП-1, разработанная в 60-е годы XX века
Русские победы, Герои «Русской планеты»,   24 января 10:30
Конец (не)свободной торговли Конец (не)свободной торговли Зачем Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства
В мире, Экономика,   24 января 08:00
В ДВФУ изобрели новый способ очистки воды с помощью риса В ДВФУ изобрели новый способ очистки воды с помощью риса Патент на углеродсодержащий сорбент из растительного сырья для очистки воды выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности России.
Новости «Умная Россия»,   23 января 17:35
150 лет назад родился Патриарх Сергий (Старгородский) 150 лет назад родился Патриарх Сергий (Старгородский) Он был двенадцатым Патриархом Русской Православной Церкви
Русские победы, Наша вера, История,   23 января 17:14
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