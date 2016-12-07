Русская планета

Запретить нельзя, курить
Запретить нельзя, курить Минздрав РФ предложил с 2033 года не продавать табак лицам, достигшим совершеннолетия
Подмосковный блэкаут Подмосковный блэкаут
Коммунальные службы не справляются с небывалыми морозами
Семь чудес Федора Конюхова Семь чудес Федора Конюхова
Как далекие походы укрепили веру в Бога знаменитого путешественника
Новый год! Новый год! Интуиция идет! Новый год! Новый год! Интуиция идет!
Уходящий 2016-й год стал поистине прорывным для игрового онлайн-тренажера «Интуит»
Швеция не видит смысла во вступлении в НАТО
22:49
Сухоруков откликнулся на пост Рогозина о «главном русском хакере»
22:37
Голландский журналист опасается утечки информации о крушении МН17 в СБУ
22:28
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
22:19
Все новости
Обзор прессы за 9 января 2017 года
09.01
Обзор прессы за 29 декабря 2016 года
29.12
Обзор прессы за 28 декабря 2016 года
28.12
Обзор прессы за 27 декабря 2016 года
27.12
Обзор прессы за 26 декабря 2016 года
26.12
Все обзоры
Умная Россия
Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты Сталкерские зоны современной Украины Сталкерские зоны современной Украины ВСУ продолжает игнорировать все ранее достигнутые договрренности о прекращении огня
Здоровье Республиканцы в Сенате США торопятся с отменой Obamacare Республиканцы в Сенате США торопятся с отменой Obamacare Голосование по резолюции может состояться уже на следующей неделе
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество С Рождеством Христовым! День рождения Христа как повод вернуться к традициям
Культура О Цирке – серьезно Директор Цирка на Цветном Максим Никулин поблагодарил издателей за очень нужную сегодня книгу о его отце и деле всей его жизни
Экономика Затянуть пояс потуже Как менялась стоимость жилья в кризис и чего ждать от цен в 2017 году
В мире Невеселый Новый год Терроризм отнял праздник у жителей Европы
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Экологический контроль Чистые берега Пехорки В Подмосковье приступили к очистке самой грязной реки области

Русская планета

Мошенники предлагают москвичам припарковаться со скидкой Мошенники предлагают москвичам припарковаться со скидкой Организаторы парковок уже обратились в правоохранительные органы с требованием пресечь деятельность мошенников
Общество, Авто/мото, Безопасность,   09 января 17:15
Битва при Эрестфере – первая крупная победа над шведами Битва при Эрестфере – первая крупная победа над шведами 315 лет назад русская армия под командованием Шереметева разгромила шведский корпус во главе с генералом Шлиппенбахом
Русские победы, История,   09 января 15:30
С гуманным отношением к душевнобольным С гуманным отношением к душевнобольным Сегодня день рождения Петра Кащенко, знаменитого русского врача-психиатра
Русские победы, Медтех,   09 января 13:26
Российские ученые обошли законы физики Российские ученые обошли законы физики Группа ученых из России, США и Великобритании разработала уникальную технологию, позволяющую записывать на оптический диск в миллион раз больше информации.
Новости «Умная Россия»,   09 января 11:25
Российские ученые раскрыли главную пользу космической пыли Российские ученые раскрыли главную пользу космической пыли Учёные сообщают, что в крупных городах Европы крыши домов содержали космическую пыль. В 300 кг образцов было найдено 500 частиц веществ с космоса.
Новости «Умная Россия»,   09 января 10:33
Василий Боткин – друг Виссариона Белинского Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Русские победы, Книги, Культура,   08 января 14:20
Писатель Василий Никифоров-Волгин – мастер узорной работы Писатель Василий Никифоров-Волгин – мастер узорной работы 116 лет назад родился русский писатель Василий Никифоров-Волгин
Русские победы, Наша вера, Книги,   06 января 17:00
С Рождеством Христовым! С Рождеством Христовым! День рождения Христа как повод вернуться к традициям
Наша вера, Общество,   06 января 15:30
«Катюша», раздевшая фашистский корпус «Катюша», раздевшая фашистский корпус Катюши давили фашистов на суше и уничтожали на воде
Русские победы, История,   05 января 23:00
Невеселый Новый год Невеселый Новый год Терроризм отнял праздник у жителей Европы
Общество, В мире,   05 января 19:26
Покорение советскими полярниками Антарктиды началось с освоения Берега Правды Покорение советскими полярниками Антарктиды началось с освоения Берега Правды 5 января 1956 года советские полярники высадились на побережье Антарктиды
Русские победы, История, Исследования,   05 января 15:45
Василий Ян – русский писатель, писавший о монголах Василий Ян – русский писатель, писавший о монголах Романы Яна о монгольском нашествии, написанные более полувека назад, являются востребованы и популярными до сих пор
Русские победы, История, Книги,   04 января 22:30
В Новый год – с новыми законами В Новый год – с новыми законами Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Общество, Власть,   04 января 20:29
Крест над Софией Крест над Софией Давняя мечта русских водрузить крест над Святой Софией константинопольской отчасти исполнилась в день освобождения от турок Софии болгарской
Русские победы, История,   04 января 14:10
Гавриил Густавсон – достойный ученик Менделеева и Бутлерова Гавриил Густавсон – достойный ученик Менделеева и Бутлерова 174 года назад родился Гавриил Густавсон, российский химик-органик
Русские победы, Наука и технологии,   03 января 17:00
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО