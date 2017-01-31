ЛДПР услышала Патриарха
В Госдуме, вслед за Патриархом, предлагают полностью запретить микрофинансовые займы
В Госдуме, вслед за Патриархом, предлагают полностью запретить микрофинансовые займы
Шведы сказали «да» русскому газу
Шведское правительство проиграло битву местным властям в спорах за «Северный поток-2»
Шведское правительство проиграло битву местным властям в спорах за «Северный поток-2»
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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты Свечи Скорби 31 января в Троицком храме Донецка состоялось отпевание погибшего накануне комбата 11-го Отдельного Мотострелкового Полка Ивана Балакай с позывным Грек.
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество Американские шпионы в ФСБ Дело о государственной измене выявило недостатки в деятельности российской контрразведки
Экономика Госпошлиной – по Голливуду Поможет ли рост стоимости прокатного удостоверения российскому кино
В мире Загадка «безопасных зон» Скачущие мысли Трампа вносят опасную неясность в российско-американские отношения
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Николай Бехтерев – выдающийся русский ученый-физиолог Про академика Бехтерева современники говорили, что анатомию мозга знают только двое - Господь Бог и Бехтерев
Русские победы, 01 февраля 18:30
Российские ученые обвинили белые ночи в провоцировании ожирения Исследователи из России выяснили, что петербуржцы набирают вес из-за белых ночей.
Новости «Умная Россия», 01 февраля 17:25
Патриарх Тихон анафематствовал гонителей Церкви В народе послание Патриарха получило название «Анафема советской власти»
Русские победы, Наша вера, История, Религия, 01 февраля 15:00
Американские шпионы в ФСБ Дело о государственной измене выявило недостатки в деятельности российской контрразведки
Надумал царь жениться 2 1 февраля 1671 года царь Алексей Романов обвенчался с Натальей Нарышкиной
Русские победы, История, 01 февраля 12:50
Донецк под огненным ливнем В Германии винят Киев в провоцировании новой войны в Донбассе
Рубежи Русской планеты, В мире, Донбасс, 31 января 23:00
«Почти Вселенский Собор» 31 января 1945 года в Москве открылся Поместный собор РПЦ
Русские победы, Наша вера, Религия, 31 января 18:00
Российские ученые предложили создать «космический» кефир Космонавты, которые отправятся на Международную космическую станцию в марте 2017 года, займутся производством космического кефира.
Новости «Умная Россия», 31 января 17:37
Российские ученые планируют создать связь в космосе без помех В данное время ученым не могли постоянно связываться с космонавтами на МКС по причине помех в радиоэфире. Сибирские специалисты попытаются исправить эту ситуацию.
Новости «Умная Россия», 31 января 15:31
Дмитрий Лаптев – выдающийся русский полярный исследователь В честь исследователей Арктики братьев Лаптевых названо одно из морей Северного Ледовитого океана
Русские победы, История, Герои «Русской планеты», 31 января 14:14
Госпошлиной – по Голливуду Поможет ли рост стоимости прокатного удостоверения российскому кино
Профессионально-деловая поездка в Индию при участии Инновационного совета Штата Махараштра По инициативе российских и индийских инноваторов, на основе их концепций и технологий в период с 28 по 31 марта 2017 года в Индии состоится серия обучающих мероприятий и деловых встреч, направленных на обмен опытом и укрепление международного сотрудничества в области создания и коммерциализации инноваций.
С нами заодно, Наука и технологии, 31 января 12:25
Проверку боем не прошел Киев решил проверить, слил ли Трамп Украину, обстреляв Донбасс
Рубежи Русской планеты, Донбасс, 31 января 09:00