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Сделано Русскими Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки Исследовательские экспедиции обучают технологиям щадящих работ без вреда для морских млекопитающих
Рубежи Русской планеты «Ласкаво просимо»* Россия разрешила инспекторам ВСУ проверить военные объекты в Ростовской области
История Василий Боткин – друг Виссариона Белинского 205 лет назад родился Василий Боткин, русский литературный критик, автор «Писем об Испании»
Общество По ком гремит колокол Исаакия Вице-спикер Госдумы назвал противников передачи Исаакиевского собора РПЦ потомками выходцев «из-за черты оседлости»
В мире Добро пожаловать, мистер Трамп! Многотысячные протесты, страх и мат: как мир встретил нового президента США
Наука и технологии Изобретатель «электрического дальнозрения» 7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
Русская планета
Александр Пушкин: Дельвиг был лучшим из нас Сегодня день памяти русского поэта Антона Дельвига
Русские победы, Культура, 26 января 12:50
Школе Математических и навигацких наук - быть! 25 января 1701 года вышел указ Петра I об учреждении школы Математических и навигацких наук
Русские победы, История, 25 января 16:30
Российские ученые создали клеточную модель смертельной болезни Ученые из Новосибирска создали клеточную линию, моделирующую болезнь Хантингтона, считающуюся неизлечимой.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия», 25 января 15:43
Константин Леонтьев — человек исключительной и необычайной религиозной судьбы Леонтьев один из немногих русских мыслителей пророчески предвидел крушение России
Русские победы, История, 25 января 13:06
Прелюдия сирийского компромисса Ссоры, шантаж и новая конституция: чем завершились переговоры в Астане по Сирии
Несогласные vs Трамп «Болотный бумеранг» вернулся в Америку
Российские ученые создали систему предсказания опасных погодных условий Ученые из Томского университета разработали систему, которая поможет обнаруживать опасные погодные явления.
Новости «Умная Россия», 24 января 15:03
Хрустальный компас для Героя Отмеченный четырьмя мировыми рекордами кругосветный перелет Федора Конюхова номинирован на престижную премию
Общество, Герои нашего времени, 24 января 14:30
Николай Лосский – основатель интуитивизма Лосский, пожалуй, единственный русский философ, построивший систему философии в самом точном смысле слова
Русские победы, 24 января 14:14
Российские ученые предложили создать космический корабль без ракеты Специалисты из России выступили с идеей создать моноблочный космический корабль.
Новости «Умная Россия», 24 января 14:12
Павел Исаков – разработчик первой БМП Апогеем инженерного творчества Исакова стала боевая машина пехоты БМП-1, разработанная в 60-е годы XX века
Русские победы, Герои «Русской планеты», 24 января 10:30
Конец (не)свободной торговли Зачем Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства
В ДВФУ изобрели новый способ очистки воды с помощью риса Патент на углеродсодержащий сорбент из растительного сырья для очистки воды выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности России.
Новости «Умная Россия», 23 января 17:35