Русская планета

Профессионально-деловая поездка в Индию при участии Инновационного совета Штата Махараштра

По инициативе российских и индийских инноваторов, на основе их концепций и технологий в период с 28 по 31 марта 2017 года в Индии состоится серия обучающих мероприятий и деловых встреч, направленных на обмен опытом и укрепление международного сотрудничества в области создания и коммерциализации инноваций.