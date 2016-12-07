Русская планета

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Отмена продуктового эмбарго сведет на нет импортозамещение в сельском хозяйстве
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«И познаете истину, и она сделает вас свободными» (Иоанна 8:32)
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Уходящий 2016-й год стал поистине прорывным для игрового онлайн-тренажера «Интуит»
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Украинская делегация сорвала заседание гуманитарной подгруппы по обмену пленными
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Московская биржа объяснила приостановку торгов сбоем программного обеспечения
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Жилой дом в английском Манчестере полностью разрушен мощным взрывом
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Обзор прессы за 16 января 2017 года
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Общество, Религия,   16 января 18:00
В России появится комплексная система контроля Арктики В России появится комплексная система контроля Арктики До 2025 года в России создадут комплексную систему  освещения обстановки в Арктике, охватывающую гражданский и военный сегменты.
Новости «Умная Россия»,   16 января 14:06
Русские войска штурмом взяли сильнейшую крепость Азербайджана Русские войска штурмом взяли сильнейшую крепость Азербайджана 15 января 1804 года пала крепость Гянджа
Русские победы, История,   15 января 11:00
Александр Грибоедов – один из самых умных людей России Александр Грибоедов – один из самых умных людей России Такую характеристику своему тезке дал Александр Сергеевич Пушкин
Русские победы, Культура,   15 января 09:00
В Санкт-Петербурге открылась первая в России публичная библиотека В Санкт-Петербурге открылась первая в России публичная библиотека Императорская Публичная библиотека быстро стала центром культурной жизни столицы Российской империи
Русские победы, Культура,   14 января 12:00
Николай Шереметев – миллионер и крупнейший благотворитель Николай Шереметев – миллионер и крупнейший благотворитель 14 января 1809 года скончался Николай Петрович Шереметев, покровитель искусств, основатель Странноприимного дома в Москве
Русские победы, История,   14 января 09:00
И снова с Новым! И снова с Новым! Старый Новый год – не странный, а, скорее, недооцененный праздник
Наша вера, Общество, В мире,   13 января 19:00
Композитор Василий Калинников – предполагаемый автор гимна СССР Композитор Василий Калинников – предполагаемый автор гимна СССР Калинников является единственный русским композитором XIX века, который не принадлежал к дворянскому сословию
Русские победы, Культура,   13 января 17:00
Российские ученые разогреют плазму до 30 миллионов градусов Российские ученые разогреют плазму до 30 миллионов градусов Сибирские ученые заканчивают первый этап разработки ядерного реактора.
Сделано Русскими, Новости «Умная Россия»,   13 января 16:39
Российские ученые обнаружили новый вид грибов Российские ученые обнаружили новый вид грибов Найденный вид несъедобен и живет во мхах еловых лесов
Новости «Умная Россия»,   13 января 13:21
Николай Бекетов – пионер физической химии Николай Бекетов – пионер физической химии Сегодня 190 лет со дня рождения великого русского химика Николая Бекетова
Русские победы, Наука и технологии,   13 января 13:00
Криминальная Россия Криминальная Россия В РФ существует неэффективная и громоздкая уголовно-исправительная система
Общество, Закон,   13 января 11:15
Планер – самолет – космический корабль Планер – самолет – космический корабль Сегодня день рождения Сергея Королёва, выдающегося русского ученого и конструктора ракетно-космической техники
Русские победы, История, Герои «Русской планеты»,   12 января 19:30
Новый Renault Duster: уже весной! Новый Renault Duster: уже весной! Второе поколение бюджетного кроссовера может появиться заметно раньше, чем предполагалось.
Авто/мото,   12 января 17:30
Российские ученые построят собственный коллайдер Российские ученые построят собственный коллайдер Физики из Новосибирска планируют создать собственный коллайдер и запустить его в 2019 году.
Новости «Умная Россия»,   12 января 16:52
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